نقدم لكم تكة سحرية في تحضير ماسك الخميرة للبشرة في المنزل بعدة خطوات بسيطة نتيجته هائلة جداً، حيث يقوم كثير من السيدات بالاهتمام ببشرتهم ويبحثون في الإنترنت على كثير من الماسكات الطبيعية منهم ماسك الخميرة للبشرة ويعتبر من الماسكات المهمة جدا وخاصة للبشرة الدهنية حيث يعمل على نضارة البشرة وشدها وتنظيفها لذلك سوف نستعرض أهم التفاصيل عن هذا الماسك وأهم الوصفات المستخدمة في الخميرة.

تكة سحرية في تحضير ماسك الخميرة للبشرة

وعندما نتجه بنظرنا حول ماسك الخميرة نستطيع أن نجد اهم فوائد الخميرة فهي تكون مضادة للأكسدة وتحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن حيث نجد ان لها كثير من الاستخدامات اولها في المخبوزات وتستخدم أيضا في الصحة الجمالية لذلك سوف نشرح أهم الوصفات الخاصة بالخميرة خلال النقاط التالية:

الخميرة مع ماء الورد نحضر معلقة كبيرة من خميرة البيرة وبعض ماء الورد ونضع منه على الخميرة ونقلب حتى يتجانس نضع على الوجهة لمدة نص ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر.

الخميرة مع العسل نضع معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من العسل الأبيض ومعلقة من عصير الليمون ونضع ثلاثة معالق من الماء ونقلب الخليط جيدا حتى يتجانس ونضع منه على الوجه لمدة نصف ساعة حتى تجف ثم يغسل بالماء جيدا.

الخميرة مع اللبن نحضر معلقة كبيرة من الخميرة ونضع عليها معلقة كبيرة من اللبن مع معلقة من ماء الورد ونقلبهم جيدا ونضعها على الوجه لمدة نص ساعة حتى تجف ثم غسلها بالماء الفاتر .

فوائد خميرة البيرة المتعددة

يعمل ماسك الخميرة على تفتيح الوجه ونضارته.

تساعد في تفتيح الأماكن الداكنة.

تعمل على شد البشرة.

تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن.

تكون بمثابة كولاجين طبيعي للبشرة.

تساعد في أخفاء حبوب الوجه.

تقوم بتنظيف البشرة من الشوائب.

تجدد نشاط البشرة لاحتواها علي فيتامين ب5.

تساعد في تسمين الوجه وتنفخ الخدود.

تخلصنا من البثور وبقايا الحبوب.

وبذلك قدمنا لكم من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال تكة سحرية في تحضير ماسك الخميرة للبشرة في المنزل بعدة خطوات بسيطة نتيجته هائلة جداً.