أسرار تحضير ماسك الفازلين والليمون للبشرة وطريقة تحضيره في المنزل بسهولة دون استخدام كريمات التفتيح نقدمها لكم من خلال هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني، حيث تحتوي العديد من منتجات العناية بالبشرة الحديثة على مكونات سامة وضارة ، ولكن عادةً ما يكون المحتوى صغيرًا جدًا لدرجة أن الناس لن يلاحظوها حتى، وفي هذه المقالة ، سوف نقدم فوائد ماسك الفازلين والليمون على البشرة، حيث يوصى باستخدام التركيبات والمكونات الطبيعية للعناية الأكثر أمانًا للبشرة والجسم وما إلى ذلك، وكذلك بعض الوصفات الطبيعية التي تحتوي عليها .

أسرار تحضير ماسك الفازلين والليمون للبشرة

أن الليمون مكون طبيعي رخيص لعلاج حب الشباب؛ فهو يحتوي على خصائص تقشير يمكنها علاج حب الشباب تمامًا والقضاء على آثاره.

يحتوي الليمون على العديد من الخصائص، مثل قدرته على شد الجلد، ومضاد للبكتيريا، ويفتح لون البشرة بشكل طبيعي.

يحتوي الليمون على فيتامين سي ومضادات الأكسدة القوية وحمض الستريك وكلها مفيدة للبشر.

يعمل علي ترطيب البشرة: وذلك لسرعة تشرب البشرة للفازلين ولأنه يرطب البشرة دون أن يجعلها دهنية ويستخدم أيضاً لتنعيم المفاصل مثل المرفقين والركبتين والكعب.

يعمل علي تقليل التورم والطفح الجلدي: وذلك لمنعة تورم البشرة وعلاج الالتهابات الناتجة من شمس الصيف المحرقة ويعالج الطفح الجلدي.

يستخدم كمستحضر تجميل: وذلك لاعتباره احدي مستحضرات التجميل اليومية التي لا تستغني عنها النساء ويستخدم أيضاً لترطيب الشفاه ويفتح البشرة.

يستخدم في إزالة المكياج: وذلك بمسح المنطقة المطلوبة بالفازلين.

مكونات ماسك الفازلين والليمون

ملعقة من الفازلين.

خمس قطرات من عصير الليمون.

ماء دافئ.

طريقة استخدام ماسك الفازلين والليمون

نقوم بغسل المكان المراد وضع الماسك عليه بالماء الدافئ.

نقوم بتجفيف المكان جيداً.

نقوم بخلط الفازلين مع عصير الليمون.

نقوم بوضع هذا الخليط علي الأجزاء المراد وضع الماسك عليها للتفتيح والترطيب.

ويمكن استخدامه في القدمين وذلك بغسل القدمين بماء دافئ وتجفيفها ووضع الخليط عليها وارتداء جوارب صوفية.

وبذلك قد قدمنا لكم أسرار تحضير ماسك الفازلين والليمون للبشرة وطريقة تحضيره في المنزل بسهولة دون استخدام كريمات التفتيح المضرة للوجه على المدى البعيد.