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معجزة كريم بانثينول لفرد الشعر نتيجة ولا في الخيال تخلصك من التجاعيد والتكسير واحصلي على شعر انسيابي، وذلك ليصبح الشعر الجاف مثل الحرير في خلال ساعتين، حيث أن الشعر الجاف المجعد مشكلة تشغل بال الكثير من النساء، والتي يسعون لإيجاد حلول لها باللجوء إلى الكثير من الطرق التي تساعد علي فرد الشعر بالبروتين والكرياتين، ولكنها ليست الحل المناسب لأن أثرها يكون مدمرا لبصيلات الشعر.
معجزة كريم بانثينول لفرد الشعر
تؤدي الطرق التقليدية تؤدي لجفاف الشعر أكثر وتقصفه، ولكن كان هذا قبل ظهور المنتج المعجزة وهو الحل السحري والأمثل لمشاكل الشعر المجعد الجاف المنتج هو كريم بانثينول الأمن جدا للشعر.
يعد كريم بانثينول هو حل للعديد من مشاكل الشعر له الكثير من الفوائد التي تظهر على الشعر بعد الانتظام في استعماله بشكل مستمر،كما يساعد كريم بانثينول علي فرد الشعر المجعد بسهولة بمجرد استعماله، ويساعد على الزيادة بشكل واضح في نعومة الشعر ولمعانه وتألقه ويزيد من كثافة الشعر، وذلك لأنه يمد بصيلات الشعر بما تحتاجه من الغذاء اللازم لنموه بشكل كثيف وصحي.
طريقة استعمال كريم بانثينول للحصول علي شعر صحي وناعم وكثيف
للاستفادة القصوى من معجزة كريم بانثينول لفرد الشعر بالامكان خلطه مع بعض المواد المغذية الأخرى للحصول على شعر أكثر من رائع وجذاب وصحي، وسنطرح لكم الآن المكونات اللازمة للحصول على هذه النتيجة، وتتمثل هذه المكونات في كلا من:
- علبة كاملة من كريم بانثينول .
- مقدار ملعقتان من زيت جوز الهند الطبيعي.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة تحضير وصفة كريم بانثينول لفرد الشعر
- نقوم بوضع محتوى علبة كريم بانثينول في إناء مناسب ثم يتم خفقه جيدا بالأيدي حتى يصبح لينا وشبه سائل.
- ونقوم بعد ذلك بإضافة زيت جوز الهند وزيت الزيتون ويتم مزجهم مع الخليط جيدا.
- يتم تقسيم الشعر لعدة أقسام صغيرة.
- ونقوم بتدليك كل جزء من فروة الرأس جيدا من الجذور حتى الأطراف.
- ثم يتم ترك الماسك لمدة ستة ساعات تقريبا أو من الليل حتي الصباح مثلا.
- بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء والشامبو جيدا ولابد أن يكون الشامبو مناسب لطبيعة الشعر. يتم بعد ذلك تمشيط الشعر جيدا وسوف تلاحظين نتيجة رائعة من أول مرة، مع تكرار هذه العملية مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج جيدة.
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