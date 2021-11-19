شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل إلي 60% لمدة محدودة تسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية، سوق بنده يعمل على تسويق منتجات الغذاء في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يعمل على إعطاء الأصناف والمستحضرات التي تتضمن الجودة العالية بسعر يكون متناسبًا مع الأفراد السعوديين وكذلك الأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية، كما أن شركة بنده استطاعت أن تحصل على الكثير من الجوائز خلال التاريخ الخاص بها، ومن إحدى الجوائز هي، الجائزة السعودية المتخصصة بالمسؤولية الاجتماعية في عام 2013، وأيضًا الجائزة الخاصة لأحسن علامة تجارية في قارة آسيا بأكملها في عام 2011.

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عروض بنده الأسبوعية

شركة بنده من ضمن الشركات المتخصصة في مجال التجزئة، وكذلك فهي تعتبر من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية عن طريق مجموعات صافولا التي تتواجد بالسعودية خلال 1999، كما تحتوي مجموعة صافولا تقريبًا على 26 بالمائة لشركة المراعي، وتتضمن على 70 بالمائة لشركة هرفي، بالإضافة إلى أنها تشمل نحو 5 بالمائة من شركة التعمير المتواجدة في الأردن، كما تم وصول الإيرادات الخاصة لدى مجموعة صافولا حوالي 23.8 مليارًا سعوديًا في عام 2017.

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عروض بنده اليوم 500 جرام من كوكو بوبس من النوع كلوقز عدد اثنان حبة يكون بسعر 38.95 بدلًا من 57.90 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية 375 جرام من رقائق الحبوب القمح الكامل من النوع نستله فيتنس يكون بسعر 33.95 بدلًا من 49.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية كيلو جرام من الكورن فليكس نوعه كلوقز عدد حبتان يكون بسعر 44.95 بدلًا من 71 ريال سعودي.

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عروض بنده الشهرية كورن فليكس من النوع جوفري من نستله مقدار 500 جرام يكون بسعر 29.95 بدلًا من 39.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 6 * 250 مل من مشروب الشعير من النوع كلاس يكون بسعر 9.95 بدلًا من 12.25 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية سعر شاي بالياسمين الأبيض من النوع ناي عدد اثنان حبة مقدار 250 مل يكون سعره 7.95 بدلًا من 9.90 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية عدد اثنان حبة من عصير نوعه أوشن سبراي مقدار 1 لتر يكون بسعر 20.95 بدلًا من 30.95 ريال سعودي.

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