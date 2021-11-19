شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية 23 نوفمبر

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عمر شويل - جدة هايبر بنده ، عروض هايبر بنده على جميع المنتجات بمناسبة عروض البلاك فرايداي، يقدم هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية إلى جميع العملاء أقوى العروض والتخفيضات، تعمل أسواق على أضافة التنزيلات على السلع بصورة ثابتة وضمان مستوى الخدمة، يمتلك هايبر بنده قاعدة عملاء واسعة في جميع أنحاء الوطن العربي، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، العروض سارية من 17 نوفمبر الموافق 12 ربيع الثاني إلى 23 نوفمبر الموافق 18 ربيع الثاني، برجر بقري جامبو 1 كيلو + بطاطس مقلية أكثر قرمشة 400 جرام بسعر 21.95 ريال بدلا من 32.95 ريال.

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هايبر بنده ، فوائد التوت، يعمل على تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب، يحتوي على مواد كيميائية تخفض مستويات السكر في الدم، يساعد في السيطرة وتخفيض الكوليسترول الضار بالجسم، يحتوي على مضادات الأكسدة تقوي وتعزز صحة الأسنان، يعمل على علاج نزلات البرد، التقليل من آلام المفاصل والعضلات، خفض ضغط الدم المرتفع، الحماية من السعال وآلام الحلق، كما يعمل على الحماية من نوبات الربو، توت داري 350 جرام بسعر 10 ريال بدلا من 16.95 ريال.

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فوائد الحليب، يحتوي على الكالسيوم والفسفور وفيتامين د الذي يساعد تقوية وحماية العظام، يعمل على تقليل ضغط الدم كما يعمل على توسيع الشرايين وتعزيز صحة القلب، يقوم بالتقليل من خطر الإصابة بالسمنة ويساعد في منع زيادة الوزن لوجود البروتين الذي يعطي شعور بالشبع، يحتوي على الكالسيوم الذي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، يمتلك مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية من معادن وفيتامينات، كما يعد مصدر للبروتين عالي الجودة، حليب طويل الأجل الربيع 18×125 مل بسعر 19.95 ريال بدلا من 29.90 ريال.

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فوائد ماء جوز الهند، يستخدم ماء الجوز الهند في تخفيض السكر في الدم، شرب كميات كبيرة من ماء جوز الهند تساعد في الوقاية من حصوات الكلى، يحتوي على نسبة كبيرة من الماء بالمقارنة بنسبة ضئيلة من الدهون، كما يعد مصدر للعناصر الغذائية، يمتلك مضادات الاكسدة التي تقوم بمحاربة الجذور الحرة، ماء جوز الهند هارفست 4×330 مل بسعر 10 ريال بدلا من 11.95 ريال.