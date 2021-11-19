شوف عروض مصرف الراجحي الجمعة البيضاء 2021

عروض الراجحي الجمعة البيضاء 2021 . الكثير من العروض والخصومات التي أعتاد أن يقدمها مصرف الراجحي، بالمملكة العربية السعودية. والذي هو من أقدم المصارف بالمملكة العربية السعودية .والذي تأسس بعام 1957 م على يد الأخوة صالح وعبد الله وسليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي. أن يقوم بالتمويل بأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ويوفر الكثير من الفرص للمواطن السعودي ،من أجل الحصول على التمويل اللازم للعمل من أجل فتح مشاريع جديدة.وبالتحديد في شهر نوفمبر ومع نهاية كل عام ميلادي . يقدم الراجحي باستمرار العديد من العروض بالإضافة إلى المميزات المتعددة لبطاقات الراجحي . والتي أعلن عنها مسبقا .بالإضافة إلي عروض التمويل التأجيري، عروض التمويل الشخصي، عروض سداد المديونية، عروض التمويل العقاري، وعروض البطاقات.

عروض الراجحي الجمعة البيضاء 2021

يقدم لنا مصرف الراجحي هذا الشهر الكثير من الخصومات باستخدام بطاقات الراجحي، والتي كان عليها الكثير من العروض مدى الحياة. والآن باستخدام بطاقات الراجحي البنكية يمكنكم الحصول على كافة العروض والخصومات من الكثير من الأماكن المختلفة بالمملكة العربية السعودية. وبخلاف عروض البطاقات يمكنكم الآن، التقديم للحصول على تمويل الراجحي سواء براتب أو بدون راتب. وعن طريق عدة طرق منها، زيارة أقرب فرع لمصرف الراجحي ، أو من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بالمصرف وهو 8001241222.ويمكن أيضا التقديم الإلكتروني من خلال تقديم طلب عبر موقع الراجحي الإلكتروني وتتم بعدها المتابعة من خلال خدمة العملاء.

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قدمنا لكم الآن عروض مصرف الرجحي الخاصة بشهر نوفمبر 2021 . والتي معظمها الآن في العديد من المطاعم والمولات والمقاهي المختلفة، وذلك باستخدام بطاقات الراجحي المصرفية للحصول على الخصومات المذكورة.