شوف أقوى عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية الثقيلة وأجهزة العناية المنزلية

عروض اكسترا تقدم أفضل وأقوى العروض على الأجهزة المنزلية المختلفة والمتنوعة وكل ما يلزم البيت العصري من إحتياجات منزلية، ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم أهم العروض على الأجهزة المنزلية الثقيلة وأجهزة العناية بالمنزل وأيضاً أجهزة المطبخ التي لا غنى عنها في كل بيت، والجدير بالذكر أنه يمكنكم التمتع بكل هذه العروض من خلال أي فرع من فروع أكسترا حول المملكة العربية السعودية وأيضاً التمتع بالخصومات الهائلة والهدايا الشرائية المجانية على بعض الأجهزة، بالإضافة إلى إمكانية التقسيط عن طريق تسهيل.

عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية المتنوعة:

حيث أنها تقدم مجموعة من العروض القيمة على الأجهزة المنزلية الحديثة والتي تواكب تطورات العصر بأفضل التقنيات وأحدث الماركات العالمية وإليكم أفضل العروض.

مكنسة هوفر لغسيل السجاد 1200 واط، بتقنية سبين سكراب للتنظيف العميق بسعر 979 ريال سعودي بدلاً من 1,699 ريال.

كاوية بخار تيفال قوة 2,500 واط متوفرة باللون البنفسجي بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال.

فيليبس ماكينة إزالة وبر الأنسجة بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

كلاس برو ممسحة البخار للسجاد والأرضيات بسعر 175 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال.

كلاس برو مبرد مياه حار وبارد قوة 520 واط متوفرة باللون الأبيض بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

فيليبس قلاية بدون زيت سعة 0.8 كيلو، 4.1 لتر متوفر باللون الاسود بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

ديلونجي ماكينة لإعداد القهوة بأنواعها اسبريسو، كابيتشينو ولاتيه بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 1,199 ريال.

براون خلاط يدوي قوة 1000 واط، 21 سرعة سعة 0.6 لتر متوفرة باللون الأبيض بسعر 209 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال.

عروض الأجهزة الثقيلة من أجهزة المطبخ والمنزل:

دايو غسالة حوضين سعة 8.5 كيلو من فترة باللون الأبيض بسعر 649 ريال سعودي بدلاً من 1,299 ريال.

جري مكيف جداري 22,000 وحده بارد فقط واي فاي متوفر باللون الأبيض بسعر 2,749 ريال سعودي بدلاً من 3,899 ريال مع هدية شراء مجانية بقيمة 199 ريال سعودي.

عروض اكسترا على ميديا أوليمبوس مكيف شباك 18,000 وحدة تبريد بسعر 1,049 ريال سعودي بدلاً من 1,699 ريال.

توشيبا غسالة صحون، 14 مكان تخزين، 6 برامج متوفرة باللون الفضي بسعر 1,549 ريال سعودي بدلاً من 2,399 ريال.