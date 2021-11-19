شوف عروض لولو ماركت السعودية الأسبوعية

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عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت ، تقدم مجموعة مذهلة من التخفيضات على السلع الغذائية، أقوي العروض بمناسبة احتفالات لولو ماركت بالذكرى السنوية الخمسين، قسائم شراء بقيمة مليون ريال، كن أحد الفائزين وتسوق من لولو هايبر ماركت، سوبر مهرجان وعروض خاصة على المنتجات الطازجة والمعلبة والخضروات والفواكه والشوكولاته، والمشروبات الباردة والساخنة، أغتنم الفرصة الآن، وأذهب للتسوق من أقرب فرع لك، أو أطلب أون لاين عبر الموقع الالكتروني، وإليكم مجلة عروض لولو ماركت الأسبوعية.

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عروض لولو ماركت ، فوائد الموز، يحتوي الموز على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية، يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان تعمل على وقاية من المشاكل الهضمية والإمساك، يعد الموز من اكثر الفواكه مساعدة في تقوية الجهاز المناعي، غني بفيتامين ب6 الذي يساعد في الحفاظ على صحة القلب، كما يعد من مهدئ للأعصاب و يساعد على تقليل الكأبة ويقوم بتحسين الحالة النفسية، يحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن المختلفة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، يحافظ الوزن بسبب وجود الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، موز أصفر كبير هندي كيلو بسعر 6.95 ريال.

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فوائد كريم جوز الهند، يساعد في علاج مشاكل سقوط الشعر، كما يعمل على حل مشاكل الشعر المجعد، يقوى بصيلات الشعر ويمنع انتشار القشرة، يقوم بترطيب البشرة ويحافظ على جميع أنسجة البشرة، يساعد في علاج حروق أشعة الشمس، يقلل من ظهور علامات تمدد الجلد، يقلل تشققات اليدين والقدم، كريم جوز الهند 400 مل بسعر 5.50 ريال بدلا من 7.95 ريال.

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فوائد اللوز، يمتلك مجموعة كبيرة من الأحماض الدهنية تعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار بالدم، غني بمجموعة كبيرة من المعادن مثل الكالسيوم و فيتامين ه و المغنيسيوم، يساعد في ثبات مستوى السكر في الجسم، يقوم بتحسين مرونة الجلد والحالة المزاجية، يقلل من انتشار مرض السرطان في الجسم، يساعد في تقليل الغثيان الذي يصاحب الحمل، يعزز صحة العظام كما يقوم بتقليل ضغط الدم، لوز ذهبي كيلو بسعر 20.90 ريال بدلا من 54.90 ريال.