نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اربح آلاف الجوائز مع عروض العثيم الجديدة على التجهيزات المنزلية في المقال التالي

آلاف الجوائز التي تصل قيمتها إلى ملايين الريالات تقدمها عروض العثيم هذا الأسبوع كفرصة لكافة مرتادي أسواق عبد الله العثيم. يمكنك الفوز بالعديد من الجوائز بمناسبة مرور 65 عاماً على إنشاء أسواق العثيم بالمملكة. من بين الجوائز المتاحة أجهزة أيفون وأرصدة على بطاقات اكتساب العثيم كما يوجد سحب على سيارة فاخرة. يوجد داخل بروشور العروض الكثير من المنتجات من أجهزة الجوال المتنوعة وشاشات التلفزيون. كما يوجد أنواع مختلفة من أواني طهي الطعام والقلايات الكهربية بالإضافة إلى مئات المنتجات الأخرى التي سنتعرف إلى بعضها في السطور التالية. عروض العثيم اليوم احصل على صانع طعام جيباس 4×1 مقابل 129 ريال للحبة.

قطاعة خضار كينود الرائعة متوفرة بأسواق عبد الله العثيم مقابل 99 ريال.

قلي الأطعمة بطريقة صحية آمنة أيسر وأسهل مع قلاية السيف الصحية سعة 9 لترات مقابل 369 ريال للحبة.

اشتري خلاط اي تي سي مع مطحنة بسعر 45 ريال.

خلاط أي تي سي مع مطحنة بسعر 79 ريال فقط.

قدر ضغط السيف كهربائي سعة 8 لترات بسعر 319 ريال.

احصل على قدر ضغط امجوي الكهربي سعة 6 لترات مقابل 199 ريال للحبة. فرن جي في سي برو الكهربائي 45 لتر مقابل 229 ريال.

ميكرويف جي في سي برو 20 لتر بسعر 185 ريال.

محضر قهوة تركي السيف سعر الحبة 99 ريال.

اشتري محضر قهوة نيكاي سعر الحبة 59 ريال.

احصل على غلاية ماء جي في سي مقابل 29 ريال.

مكواة نيكاي بخار بسعر 59 ريال. أسواق العثيم طقم قدور السيف ستانلس ستيل مكون من 8 حبات بسعر 299 ريال.

اشتري طقم قدور نيو فلون 8 حبات بالإضافة إلى هدية مقابل 155 ريال.

احصل على طقم طبخ هوم أواي 8 حبات بسعر 119 ريال فقط.

طقم قدور بلاكستون عبارة عن 11 حبة متوفر بألوان زاهية ورائعة مقابل 125 ريال. احصل على سويتر رجالي منوع بألوان مختلفة مقابل 24.95 ريال.

بناطيل نسائية فليس سعر البنطلون 19.95 ريال.

بطانية أجين مقاس 200 × 240 سم وزن 4 كيلو جرام سعر الحبة 84.95 ريال.

احصل على بطانية كريستال 220 × 240 سم وزن 8 كيلو مقابل 175 ريال.

طقم لحاف أطفال ثلاث حبات بسعر 49.95 ريال.

اشتري لحاف أساس نفرين مقاس 220 × 240 سم بسعر 54.95 ريال من أي فرع من فروع مول العثيم.

طقم قدور سويت هوم سيراميك 10 حبات بسعر 164 ريال للطقم كاملاً.

اشتري قدر ضغط ترست سعة 7 لترات بسعر 75 ريال للحبة كما يوجد سعة 9 لترات بسعر 85 ريال وسعة 11 لتر مقابل 95 ريال.

احصل على قدر هوم أواي بغطاء المتوفر بثلاث مقاسات مختلفة أسعارها 80 و95 و105 ريال سعودي.

طقم مقلاة رويال فورد المكون من 2 حبة بالإضافة إلى هدية مجانية بسعر 45 ريال فقط.

اشتري ترمس رويال فورد سعة لتر بسعر 30 ريال أو سعة 1.5 لتر مقابل 39 ريال أو سعة 1.9 لتر بسعر 45 ريال. العثيم مول طقم قدور كاسا بونيتا 8 حبات مقابل 118 ريال.

مقلاة كيتشنجر جرانيت مكون من قطعتين سعر الحبة 49 ريال. مقلاة بطاطس بانيكس الكهربية بسعر 189 ريال.

غلاية ماء بانيكس استيل سعة 1.8 لتر بسعر 35 ريال للحبة. العثيم احصل على شاشة تلفزيون ارو ال اي دي سمارت 32 بوصة مقابل 599 ريال للحبة.

متوفر شاشة جيباس ال اي دي سمارت 40 بوصة بسعر 969 ريال للحبة.

يعرض بالعثيم مول الآلان شاشة إمبيكس سمارت 55 بوصة مقابل 1469 ريال. جوال نوكيا 6300 سعر الحبة 195 ريال.

هاتف نوكيا 110 بسعر 110 ريال للحبة.

جوال أي تي ال 9200 بسعر 119 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة اربح آلاف الجوائز مع عروض العثيم الجديدة على التجهيزات المنزلية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف اربح آلاف الجوائز مع عروض العثيم الجديدة على التجهيزات المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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