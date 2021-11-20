مبروك لفاطمة.. الآن اربح مليون دولار مع مسابقة الحلم 2021 برسالة SMS فقط

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محمد سياف - ابو ظبي - في بداية العام الجاري، أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن انطلاق مسابقة الحلم 2021 في ثوبها وموسمها الجديد، وأكد أن حلم 2021 سوف يشهد العديد من المفاجآت المذهلة والغير متوقعة، وأحد مفاجآت مسابقة الحلم الجديدة هذا العام أنها من أكبر المواسم على الإطلاق، حيث أن جوائز هذا العام تتخطى الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، وأشار إلا أن جوائز هذا العام لم تحدث منذ 15 سنة وانطلاق المسابقة.

مفاجأة مسابقة الحلم 2021

وأشار إعلامي مسابقة الحلم مصطفى الأغا أنه بإمكان أي شخص أن يكسب الملايين مع الحلم، وبإمكان أي شخص أن يغير حياته من خلال الإشتراك بمسابقة الحلم، وأضاف أن الحلم غيّر حياة العديد من الأشخاص مثل “حاتم هيكل” والذي ترك أرضه ووطنه وأولاد وسافر إلى الخليج من أجل لقمة العيش، وخلال أزمة كورونا فقد عمله بعد 20 سنة في الغربة، كآلاف وملايين الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم بسبب إجراءات الحظر وتشديدات الدول لمنع انتشار كورونا، ولكنه اشترك في الحلم وربح مليون دولار أمريكي.

السحب القادم في مسابقة الحلم 2021

هذا وقد أعلنت الحلم أنه سوف يتم إجراء السحب القادم على مليون دولار أمريكي، وهو السحب الأكبر منذ بداية العام الجاري، ويأتي هذا السحب بعد فوز السيدة فاطمة عايش الأردنية بمبلغ 250 ألف دولار، بالإضافة إلى لبفوز بمنزل الأحلام في أفضل جزر اليونان، وخلال رسالة حظ استطاعت فاطمة أن تصبح مليونيرة وتمتلك بيتاً في أجمل جزيرة باليونان، وكان حلم فاطمة أن تشتري بيتاً تسكن فيه، فحالفها الحظ وأصبحت مليونير مع مسابقة الحلم 2021.

هذا وقد أعلن الأغا أن السحب القادم في مسابقة الحلم للعام الجاري سوف يكون على جائزتين، الأولى 125 ألف دولار، والثانية على 100 ألف دولار، وتم تقسيم الجائزة ليفوز أكبر عدد ممكن بها، هذا بالإضافة إلى جائزة أخرى وهي السحب على منزل الأحلام باليونان، وقريباً، سوف يكون هناك مليونير جديد ويعيش في اليونان بأفضل جزرها الساحرة.

سحب الحلم الرابع

هذا وقد أعلنت مسابقة الحلم عن سحبها الرابع للعام الجاري 2021، وأكدت أنه سوف يكون على ربع مليون دولار أمريكي، والمفاجأة أن السحب سيشمل بيت الأحلام على أفضل جزر اليونان، وما عليك إلى أن تقوم بالإشتراك، فبرسالة من هاتفك المحمول قد تتغير حياتك فعلياً وتصبح مليونير وتعيش في بيت بجزر اليونان.

وهذا ما حدث بالفعل مع الكثير من المشتركين، وكان أولهم في ليلة رأس السنة هذا العام 2021 والذي ربح مليون دولار أمريكي، وكان مصري مغترب في المملكة العربية السعودية، ولم يكن مصدقاً أنه سيفوز في يوم من الأيام بهذا المبلغ الذي قلب حياته رأساً على عقب للأفضل بالتأكيد.

الفائز في مسابقة الحلم 2021 بسحبها الرابع

هذا وقد تم السحب فعلياً أمس الخميس 2 يوليو على جائزة الربع مليون دولار في مسابقة الحلم وكانت من نصي سعيد الحظ أحمد إبراهيم محمد والذي يحمل الجنسية المصرية ويعيش في دولة الإمارات العربية لظروف العمل منذ 12 سنة، وربح أحمد سحب الـ250 ألف دولار، في لحظة لم يصدقها ساعة إعلامه بالفور، وذلك كما في الفيديو التالي.

والسحب القادم سيكون على ربع مليون دولار أمريكي، وسوف يتم إجراءه قريباً بالإضافة تأهل كل المشتركين إلى السحب على منزل الأحلام في إحدى جزر اليونان.

اسم الفائز بنصف مليون دولار من مسابقة الحلم 2021 اليوم

واليوم ومنذ ساعات قليلة تم السحب الثالث لهذا العام من مسابقة الحلم 2021، وكان الفائز والمليونير الجديد هو محمد طارق عبد الوهاب، والذي يحمل الجنسية المصرية ويعمل محاسب في المملكة العربية السعودية، وأصبح محمد مليونير جديد هذا العام، وشاهد لحظة إعلان فوزه ورد فعله.

وفي وقت سابق قام الإعلامي مصطفى الأغار بالإعلان عن موعد السحب الكبير في مسابقة الحلم على 500 ألف دولار أمريكي، مؤكداً أنه لم يتبقى إلا 6 أيام فقط على موعد السحب، وأن عيد الفائز سيكون عيدين هذا العام، لأنه سيصير مليونيراً، وذلك برسالة “إس إم إس” فقط. والمحظوظ هو الذي سيربح هذا المبلغ الضخم الذييساوي ما يقرب من 8 مليون جنيه بالعملة المصرية.

إسم الفائز الأول بمسابقة الحلم 2021

وكانت قيمة السحب الأول في مسابقة الحلم 2021، في هذا الموسم هي 125 ألف دولار أمريكي، ولا شك أن هذا المبلغ سيغير بالفعل حياة الرابح، فقيمة هذا المبلغ تتخطى المليون ونصف جنيه بالعملة المصرية، وذلك كما في الفيديو التالي من الموقع الرسمي للمسابقة.

هذا وقد أعلن الأغا عن أول فائز في حلم 2021 وهو الأردني محمد اللوباني والذي يعيش في أبو ظبي منذ أكثر من 15 سنة، كما أن الجائزة القادمة ستكون ربع ملييون دولار “250 ألف دولار”.

اسم الفائز الثاني في مسابقة الحلم 2021

كما كان الفائز الثاني في مسابقة الحلم في سحبها الثاني هذا العام هو محمود محمد العبيد، السوري الجنيه، ويعيش في الإمارات، ولم يكن العبيد مصدق أنه فاز ب،250 ألف دولار وهي قيمة السحب الثاني.

كما أكد الإعلامي مصطفى الأغاء على أن مفاجآت مسابقة الحلم مستمرة ولم تنتهي، مضيفاً أنه سوف تتضاعف قيمة الجوائز في السحب الثاني، لتصل إلى ربع ملون دولار أمريكي.

طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم الجديدة هذا العام 2021

كما أن هناك طريقتين للإشتراك

الطريقة الأولى للإشتراك في مسابقة الحلم 2021

هي الدخول إلى الموقع الرسمي للمسابقة من هنا، وكتابة رقم هاتفك وستصلك فوراً رسالة بتفعيل الإشتراك وبأنك مشترك فعلياً، ولك بعد الإجابة على عدة أسئلة تصلك على هاتفك الذي سجلته.

الطريقة الثانية للإشتراك في مسابقة الحلم، فقط أرسل رسالة من هاتفك المحمول مكتوب فيها حلم أو dream أو reve، وذلك على الرقم المرادف لبلدك، ولمعرفة أرقام الإشتراك بمسابقة الحلم 2021 من خلال هذا الرابط.