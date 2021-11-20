شوف عروض وخصومات الجمعة البيضاء 60% على الأجهزة المنزلية في اكسترا السعودية

أهم ما تتسم به اكسترا هي توفيرها لمجموعة من العروض والخصومات على كافة أجهزتها المنزلية من شاشات ومكيفات وغسالات وغيرهم الكثير من الأجهزة، فيوجد لاكسترا الكثير من الفروع وجميعها تعمل على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع لتوفر إلى عملائها كل ما يحتاجون إليه من أجهزة منزلية.

عروض وخصومات الجمعة البيضاء في اكسترا

تقدم إلى عملائها مجموعة من العروض والتخفيضات على مختلف الأجهزة المنزلية التي من بينها غسالات الملابس التي منها كلًا من التالي:

يشمل العرض غسالة كاندي تعبئة أمامية غسيل وتجفيف 14 كيلو متوفر باللون الفحمي.

يحتوي العرض على غسالة إل جي تعبئة أمامية 9 كيلو متوفرة باللون الأبيض.

يشمل العرض على غسالة توشيبا تعبئة علوية 10 كيلو ثمانية برامج متوفرة باللون الفضي.

يحتوي العرض على غسالة دايو تعبئة أمامية 13 كيلو تجفيف سبعة كيلو متوفرة باللون الفضي.

يشمل العرض على غسالة توشيبا تعبئة علوية 15 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الأبيض والأسود.

يحتوي العرض على غسالة إل جي تعبئة علوية 21 كيلو واي فاي متوفرة باللون استيل أسود.

يشمل العرض على غسالة توشيبا تعبئة علوية 7 كيلو مع مضخة صرف مياه متوفرة باللون الأبيض.

يحتوي العرض على باناسونيك غسالة تعبئة أمامية غسيل ثمانية كيلو مع تجيف ستة كيلو متوفرة باللون الفضي.

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية

توفر اكسترا مجموعة من العروض والخصومات على مختلف الأجهزة المنزلية التي من بينها الثلاجات وإليكم في السطور الأتية أبرز الثلاجات التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا: