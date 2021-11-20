شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات حتى 70% علي كل المنتجات

عروض بنده الأسبوعية، هايبر بنده يعد من إحدى الأسواق الشهيرة جدًا، حيث أنه يعمل على خدمة يمكن وصولها إلى أكثر من 160 مليون عميلًا في المملكة العربية السعودية، وكذلك في جمهورية مصر العربية، كما أن الهايبر يعتبر من ضمن رواد القطاع الضرورية التي تختص في مجال التجزئة والتي تشمل السجل التجاري الذي يرجع إلى عام 1978.

عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل إلي 60% لمدة محدودة تسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية

يقوم هايبر بنده على تقديم العروض القوية وكذلك الخصومات الكبيرة والرائعة للغاية، كما أن السوق يقدم تلك العروض والخصومات سواء كانت كل يوم أو عروضًا وخصومات أخرى تكون كل أسبوع، حيث يقوم لزيارة الهايبر كل سنة نحو مائة وعشرون ألف عميل إلى متاجر بنده، فيتواجد في المتجر العديد من المنتجات الغذائية وأيضًا الغير غذائية.

عروض بنده السعودية

تنزيلات بنده الأسبوعية 940 جرام من المايونيز نوعه هاينز عدد اثنان حبة يكون بسعر 20.95 بدلًا من 31 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية 500 جرام من عسل الرحيق الذهبي أو الطبيعي الشفاء يكون بسعر 37.95 بدلًا من 81 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم 2 * 1.5 لتر من الزيت كانولا أولايت سعره يكون 26.95 بدلًا من 42.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية

عروض بنده الشهرية سعر الفول المدمس من النوع حدائق كاليفورنيا مقدار 450 جرام عدد خمس قطع يكون 9.95 بدلًا من 19.75 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 400 جرام من اللبنة كاملة الدسم من النوع نادك عدد اثنان حبة تكون بسعر 19.95 بدلًا من 27.90 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية 1 + 1 من زيت دوار الشمس من النوع عافية يكون بسعر 45.50 بدلًا من 91 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية 8 * 135 جرام من صلصة الطماطم من النوع هاينز عدد مجموعتان تكون بسعر 10.95 بدلًا من 25 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم