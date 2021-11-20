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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “الجديد في Extra” عروض اكسترا لشهر نوفمبر 2021 وخصومات الجمعة البيضاء في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
قبل معرفة عروض اكسترا يجب أن نعرف ما هي اكسترا وفي أي دولة أُنشأت وما مجال عملها، شركة اكسترا سعودية المنشأ وتعمل في مجال الاجهزة المنزلية والإلكترونيات الذكية بكل انواعها بداية من الهواتف الذكية والاب توب والأجهزة المنزلية وأيضا منتجات عناية خاصة والكاميرات وتم تأسيسها في عام ٢٠٠٣ وتم إدراجها في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٨ في السوق المالي السعودي.
عروض اكسترا لشهر نوفمبر 2021
إن هايبر اكسترا يُعد من إحدى أنواع الهايبر المشهورة خاصة في المملكة العربية السعودية، ويقوم هايبر اكسترا كل أسبوع بإصدار الكثير من العروض والخصومات التي قد تصل أحيانًا إلى 30% و50%، ولهذا يُقبل عليه الكثير من المواطنين السعوديين، وتوفيرًا عليك عزيزي القارئ عناء البحث سوف نذكر أبرز عروض شهر نوفمبر المقدمة من هايبر اكسترا السعودية.
عروض هايبر اكسترا لشهر نوفمبر
- خصم ٣٣.٠٧٪ على هاتف هواوي نوفا ٧ آي، ١٢٨ جيجا بسعر ٧٦٩ ريال سعودي.
- خصم ٣٦.٦٧٪ على هاتف سامسونج جالكسي إس إي، الجيل الخامس، ١٢٨ جيجا بسعر ١٨٩٩ ريال سعودي.
- خصم ٢٧.٥٣٪ على تي سي ال، تلفزيون ٥٥ بوصة فائق الوضوح بسعر ١٩٩٩ ريال سعودي.
- خصم ٤٨.١٤٪ على سوني تلفزيون ٦٥ بوصة، أندرويد بسعر ٣٦٩٩ ريال سعودي.
- خصم ١٦.٦٧٪ على هواوي ميت بوك دي ١٤، كور اي ٥، ٨ جيجا، رمادي بسعر ٢٧٤٩ ريال سعودي.
- خصم ٢٠.٤٨٪ على مايكروسوفت سيرفيس برو آي ٥، رام ٨ جيجا بسعر ٣٢٩٩ ريال سعودي.
- خصم ٣٠.٠٥٪ علي لينوفو تاب إم ٧، ٧ بوصة، الجيل الرابع، ٣٢ جيجا بايت لون رمادي بسعر ٣٤٩ ريال سعودي.
- خصم ٢٠.٨٣٪ على هواوي ميت باد ١١، لون رمادي مع قلم بسعر ١٨٩٩ ريال سعودي.
- خصم ٣٣.٣٥٪ على ديلونجي ماكينة لإعداد القهوة بأنواعها اسبريسو كابتشينو ولاتيه بسعر ٧٩٩ ريال سعودي.
- خصم ٣٨.٣٩٪ على ماكينة نسكافية ميني مي دولشي جوستو لون اسود بسعر ٣٦٩ ريال سعودي.
- خصم ٥٠.٠٧٪ على فيليبس قلاية هوائية بدون زيت، ٠.٨ كيلو، لون اسود بسعر ٢٩٩ ريال سعودي.
- خصم ٤٦.٩٦٪ على فيليبس مقلاة بدون زيت، لون اسود ونحاسي بسعر ٨٦٩ ريال سعودي.
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