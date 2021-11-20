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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان اللحوم والأسماك الطازجة وأقوي عروض ال 10 ريال سعودي من بنده في المقال التالي
في هذا الأسبوع تقدم بنده وهايبر بنده ماركت أقوي مهرجان العروض الأسبوعية على اللحوم والأسماك الطازجة بخصومات رائعة وتقدم أيضاً عروض الشتاء توفر داخل المجلة تشكيلة متنوعة من اللحوم المبردة منها المفروم، توب راوند، برجر بقري برازيلي، شركة التنمية للدجاج تقدم أفضل ما لديها من عروض مميزة للجميع تقدم قطع دجاج متبلة على الطهي، طبق مشكل من قطع الدجاج، دجاج كامل، صدور دجاج مخليه ومقطعة شرائح.
مهرجان اللحوم والأسماك الطازجة وأقوي عروض ال 10 ريال على البقالة من بنده
وجاء فصل الشتاء مع أقوي عروض العشر ريال على منتجات البقالة والسلع التمونية وتبدأ العروض بجميع فروع بنده وهايبر بنده في المملكة العربية السعودية وخارجها يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021 حتي 23 نوفمبر2021 الموافق 13 ربيع الثاني 1443 هـ إلى 19 ربيع الثاني 1443هـ.
أقوي عروض ال 10 ريال سعودي
- متوفر في قسم الأسماك أسماك طازجه بسعر رائع شعور صغير بسعر10ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال سعودي.
- اضمني شراء بسعر أقل جمبري مزارع طازج 60 / 70 سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال سعودي.
- التنمية تقدم لكٍ طبق صدور دجاج مقطعة بدون عظم وزن 450 جرام بأقل سعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي.
- أذا كنتي من عشاق تحضير الأكلات السريعة عليكٍ بشراء نقانق بقري برازيلي مبردة سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.
- متوفر داخل العرض مكعب بقري برازيلي مبرد قليل الشحم سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.
- حضري أشهي الأكلات من اللحمة المفرومة بقري برازيلي قليل الشحم سعر الكيلو 26.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال سعودي.
- يوجد داخل العرض لبنه تركي داري سعر الكيلو 16.95 ريال سعودي بدلاً من 25.95 ريال سعودي.
- كرتونة حليب الصافي طويل الأجل كامل الدسم متنوعة 12 كرتونة × 1 لتر بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 53.95 ريال سعودي.
- علبة شاي ليبتون 300 كيس شاي أسود سعر الحبة 27.95 ريال سعودي بدلاً من 50.25 ريال سعودي.
- ستروجانوف بقري برازيلي مبرد بسعر 36.95 ريال سعودي بدلاً من 46.95 ريال سعودي.
- كفتة بقري برازيلي سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي بدلاً 38.95 ريال سعودي.
- برجر بقري برازيلي سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.
- توب راوند برازيلي سعر الكيلو 37.95 ريال سعودي بدلاً من 46.95 ريال سعودي.
- روستو بقري برازيلي سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال سعودي.
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