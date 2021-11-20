- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على الحلويات وأدوات الأطفال تصل ل65% مهرجان تحطيم الأسعار في المقال التالي
عروض بنده السعودية، سوق بنده من ضمن الأسواق التي تختص في البيع لجميع المستلزمات الغذائية وأيضًا الغير غذائية إلى جميع جهات المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يقوم بتوفير أكبر المنتجات والمستحضرات التي تتضمن على الجودة المرتفعة لكي يتم تواجدها بسعر يتناسب مع كل الأفراد بالمملكة العربية السعودية والمتواجدين بها أيضًا، كما أن سوق بنده استطاع أن ينال عدة جوائز خلال السنوات الماضية، حيث أن السوق يقدم عروضًا وخصومات كثيرة باستمرار.
عروض بنده الخيالية خصومات تصل ل 60% أقوى عروض السعودية في البلاك فرايداي
عروض بنده السعودية
خصومات بنده الخاص بالتجزئة قد عمل على بذل العديد من المجهودات والأعمال المذهلة والرائعة، وهذا لكي يتم تشييد شركة قوية وناجحة تشمل العلامة الكبيرة والقوية بين جميع المتاجر في المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة استطاعت أن تمهد طريقها من أجل بناء التصورات الإيجابية عن العلامات التجارية لكي يتم إصدار الكثير من الأنشطة بها، وكذلك لتلبية كل متطلبات واحتياجات العملاء مثلًا، أن شركة بنده من أول الشركات الخاصة بالتجزئة التي أسرعت في طباعة كتيبات تخص العروض والخصومات التي يوفرها الهايبر وتوزيعها إلى البيوت مباشرًة.
تخفيضات بنده الأخيرة
- تنزيلات بنده على سفرة جامبو من النوع كلوب تكون بسعر 29.95 بدلًا من 43.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده 30 أو 50 أو 55 جالون من أكياس النفايات من النوع سانيتا كلوب يكون سعرها 20.95 بدلًا من 30.95 ريال سعودي.
- 100 قطعة من القفازات التي تخص الاستعمال المنزلي نوعها موج صغير أو كبير تكون بسعر 44 بدلًا من 54.95 ريال سعودي.
- 5 * 40 جرام من الشوكولاتة نوعها سنيكرز كريسبر تكون بسعر 10 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- سعر الحبة من الشوكولاتة نوعها إم آند إمز مقدار 180 جرام تكون بسعر 10 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- 36 جرام أو 40 جرام من الشوكولاتة نوعها جالكسي عدد أربع قطع تكون بسعر 10 بدلًا من 14 ريال سعودي.
- 900 جرام من الشوكولاتة المشكلة من النوع جواهر جالكسي تكون بسعر 54.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي.
- سعر مزيل العرق من النوع ريكسونا حجم 40 جرام تكون 10 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.
- 1 + 1 من العطر نوعه إيديشن ون مان شو حجم 100 مل يكون بسعر 110 بدلًا من 220 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على الحلويات وأدوات الأطفال تصل ل65% مهرجان تحطيم الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.