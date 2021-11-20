شوف عروض إيدي على الجوالات والأجهزة وتخفيضات تتجاوز 50% بمناسبة البلاك فرايداي

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عمر شويل - جدة عروض إيدي على الجوالات والأجهزة وتخفيضات تتجاوز 50% بمناسبة البلاك فرايداي، نقدم لكم اليوم أحد أهم عروض التخفيضات التي توفرها شركة إيدي وينتظرها كل مواطن سعودي، حيث تقوم ايدي خلال الفترة الحالية بتقديم أفضل الخصومات على جميع الهواتف الذكية، المفروشات، السلع، الإلكترونيات وغيرها. تتضمن عروض البلاك فرايداي هذا العام تخفيضات كبيرة تبدأ من سبعة بالمائة وتصل على بعض الأجهزة المنزلية والسلع الأخرى إلى 50%.

عروض إيدي على الجوالات والأجهزة 2021

يتوفر في أول عرض في موسم الخصومات والتخفيضات من إيدي هاند بلندر فيليبس المميزة بسعر 59 ريال فقط، وذلك بدلاُ من 119 ريال وبخصم رائع يتجاوز 50%، كما تتوفر مكواة الملابس المُعلقة من تيفال بسعر 249 ريال بدلاُ من 379 ريال بتخفيض 35%. كما يتضمن عرض شركة إيدي على الأجهزة الكهربائية تيفال مكواة جافة حديدية بقوة 1200 واط باللون الأسود، تتوفر بسعر 65 ريال بدلاُ من 99 ريال بخصم 35%، كما يتوفر عرض على منقي الهواء من فليبس 190 متر مكعب/ساعة، ويبلغ سعره 499 ريال بدلاُ من 719 ريال بتخفيض 31%، ويتوفر أيضاً عرض على ممسحة بخار من بيسيل باور فريش 3 في 1بسعر 584 ريال بدلاُ من 899 ريال بخصم 35%.

ومن ضمن عروض إيدي الأخيرة على الجوالات، توفر سامسونج جالاكسي اس ايه 52 بتقنية 5G وسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، حجم الشاشة 6.5 إنش مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام إلى جانب أربعة كاميرات خلفية وكاميرا أمامية، يتوفر الهاتف بسعر 1549 ريال بدلاً من 1659 ريال بتخفيض 7%. كما توفر ضمن تخفيضات الجوالات من شركة إيدي هاتف شاومي REDMI NOTE 10S، سعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا رام مع شاشة بحجم 6.43 إنش، أيضاً يوجد بالهاتف أربعة كاميرات خلفية وواحدة أمامية، يبلغ سعر شاومي REDMI NOTE 10S داخل العرض 799 ريال بدلاُ من 1000 ريال بتخفيض 20%.

تخفيضات البلاك فرايداي شركة إيدي

كما يتوفر عرض على شاشة دانسات 58 بوصة بدقة 4K يعمل بنظام الأندرويد، وتتوفر داخل عروض ايدي 2021 بسعر 1599 ريال بدلاُ من 2599 ريال بخصم يبلغ 38%، كما تتوفر مفرمة اللحم فليبس 450 وات سعة 0.7 لتر وعاء بلاستيكي، وذلك بسعر 84 ريال فقط بدلاً من 149 ريال وتخفيض 44%، كما يتضمن العرض عصارة الحمضيات من مولنيكس 100 وات باللون الفضي والأسود، بسعر 179 ريال بدلاً من 299 ريال بتخفيض 40%، كما تتوفر عصارة الحمضيات من كينوود 60 واط 1 لتر، بسعر 85 ريال بدلاُ من 139 ريال بنفس قيمة الخصم.