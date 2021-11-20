شوف عروض مكتبة جرير على الجوالات وخصومات كبيرة على أيفون لا تفوتك

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يبحث الآلاف من محبي التكنولوجيا والجوالات الحديثة عن أحدث الإصدارات من الهواتف الذكية بأقل أسعار.وتقدم مكتبة جرير مئات الأنواع من الجوالات بخصومات كبيرة. ومن أهم الأجهزة المتوفرة عبر موقع جرير الإلكتروني وفي معارضها جوالات أبل أيفون بإصداراتها المختلفة وعلى رأسها أحدث الإصدارات أيفون 13. كما يوجد عروض خاصة على منتجات سامسونج وهواوي وشاومي وغيرها أيضاً بتخفيضات كبيرة وهدايا مميزة أيضاً. عروض جرير على أيفون 11 وأيفون 12 هاتف أيفون 11 سعة 64 جيجا بايت يدعم شبكات الجيل الرابع يمكنك الحصول على نسبة خصم 13% على المنتج عند الشراء حيث يعرض الآن مقابل 2599 ريال فقط بدلاً من 2999 ريال، وبذلك يمكنك توفير مبلغ 400 ريال سعودي. يأتي الهاتف مع ضمان لمدة 24 شهراً مقدمة من المصنع، وحجم شاشة الجهاز 6.1 بوصة كما يحتوي على كاميرا خلفية 12 + 12 ميجا بيكسل كما توجد به كاميرا أمامية 12 ميجا بيكسل. يعمل الجهاز بنظام تشغيل آي أو اس 13 ويعمل بتقنية النانو ويحتوي على شريحة معالج من نوع أبل ايه13 بايونيك. توجد بالهاتف خاصية الشحن السريع للبطارية، يحتوي على شاشة من نوع ليكويد ريتنا اتش دي.

جهاز أبل أيفون 11 سعة 128 جيجا بايت يدعم شبكات الجيل الرابع متوفر بنسبة خصم 12% حيث يعرض مقابل 2899 ريال بدلاً من 3299 ريال. هاتف أيفون 12 سعة 128 جيجا بايت يدعم شبكات الجيل الخامس يعرض الآن عبر موقع جرير الإلكتروني مقابل 3499 ريال. يحصل المشتري على ضمان من المصنع يمتد لمدة عامين. من مواصفات الهاتف شاشة مقاس 6.1 بوصة يتميز بوجود كاميرا خلفية 12 + 12 ميجا بيكسل بالإضافة إلى أخرى أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل. يتضمن الهاتف الوضع الليلي، التثبيت البصري للصور 2X تكبير بصري. يحتوي على بطارية ليثيوم أيون يحتوي على شاشة من نوع اكس دي آر سوبر ريتنا. دقة الشاشة 2532 × 1170 بيكسل.

أبل أيفون 12 برو سعة 512 جيجا بايت الجيل الخامس متوفر مقابل 5499 ريال فقط. يتميز بثبات بصري مزدوج 2x فاصل زمني للوضع الليلي، تقريب بصري. يعمل بنظام تشغيل أي أو اس 14، نوع حماية الشاشة درع سيراميك. كما يحتوي على مميزات خاصة مثل المقاومة للماء والغبار ورذاذ الماء أيضاً. جرير أيفون 13 أبل أيفون 13 سعة 128 جيجا بايت يأتي مع ضمان لمدة سنتين من المصنع. يدعم شبكات الجيل الخامس ويعمل بنظام تشغيل أي أو اس 15. شريحة المعالج من نوع أبل إيه 15 بايونيك. الجهاز متوفر مقابل 3799 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير على الجوالات وخصومات كبيرة على أيفون لا تفوتك - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض مكتبة جرير على الجوالات وخصومات كبيرة على أيفون لا تفوتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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