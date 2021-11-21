انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم العالمي للرجل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اليوم العالمي للرجل هو يوم خاص بالرجل يتم الاحتفال به ليوضح أهمية دور الرجل في الحياة العامة فهو يمثل النصف الأخر للمرأة، فالرجل هو الأب والزوج والأخ واللابن والصديق.

خصص القانون الدولي الإنساني من كل عام هذا اليوم الموافق 19 نوفمبر تكريما للرجل، حيث كانت البداية للاحتفال بهذا اليوم عام 1999 في ترينيداد وتوباغو، ثم أصبح يحتفل به في العديد من دول العالم الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، هولندا، جورجيا، الدنمارك، السويد، النرويج، إيرلندا، المكسيك، غواتيمالا، فيتنام، أستراليا، الصين، البحرين، الكويت، فطر، سلطنة عمان، الأمارات، مصر، السعودية.

ويظهر أهمية هذا اليوم عند الاطلاع على التغريدات المعبرة التي تبعث رسالة حب إلى كل رجال العالم كل عام وأنتم بخير، سيبقى دوركم مميز حتى أخر الزمان فلا يمكن الاستغناء عنكم في القرارات المصيرية داخل العائلة فانتم السند والأمان.

وتصدر بهذه المناسبة وسم “يوم الرجل العالمي” على مواقع التواصل الاجتماعي “توتير”، ففي السعودية مثلا حرص الشباب من كلا الجنسين في المشاركة بمئات التغريدات، فقد وجهت أحد المغردات رسالة محبة لكل الرجال الموجودين في حياتها “كل عام وانتم بخير، كل عام وأنتم نصف المجتمع، كل عام لأبي ، وجدي، دمتم بسعادة”

واعترضت إحدى المغردات على أن اليوم العالمي لرجل يوم واحد وكتبت قائلة الرجل أبي، الرجل زوجي، الرجل ابني، ليس لهم يوم فقط بل كل الأيام لهم، وكل الاحترام لهم وكل المحبة لهم، ولا عزاء للمريضات اللي يسبون الرجل ليل نهار، وتلقاها تدور أماكن تجمعاتهم برشوتها وكيلو طحين والمهافات اللي في عيونها بالفرقة المزينة لعلها تجد عريس.

ومغرد أخر يتذكر والده في مثل هذا اليوم حيث نشر توتيره “لم يكن يوما ما رجلا عاديا، رحمك الله يا عزيزي، وعزتي، وعزي، يا سيد الرجال، فقد كنت عيني الثالثة وملجأي، كنت سيدي بعد الله رحمك الله يامن كنت سيدي وكانت وقتها الباء نو”.