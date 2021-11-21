نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ثلاثة أيام على إنتهاء عروض بنده الصفحة الرئيسية ضمن عروض بنده الأسبوعية من مجله بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأفضل الأسعار بالأسواق يعود لكم بندة ماركت Panda market بأقوى الخصومات ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية، حيث يتبقى فقط ثلاثة أيام على انتهائها ضمن العروض الأسبوعية التي يقدمها الماركت بكافة فروعه بمدن المملكة العربية السعودية، ويقدم الماركت بفهذه الفترة من التخفيضات منتجات غذائية مختلفة الأنواع كاللحوم الطازجة المتنوعة، وعرضه المميز على أسعار دجاج بنده بأنواعه، وأيضاً على أسعار الجبن ومنتجات الألبان المتعددة، كل هذه المنتجات وأكثر يقدمها لكم الماركت ضمن عروض غير مسبوقة، وإن كنتم مهتمون بالحصول على جودة مقابل سعر فعليكم اللحاق بآخر ثلاثة أيام بالعروض، حيث يمكنكم الآن متابعة تفاصيلها عبر موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية.

عروض بنده الصفحة الرئيسية من مجلة بندة الأسبوعية Panda

تتوفر العديد من أنواع اللحوم الطازجة مميزة المذاق عبر عروض بنده لهذا الأسبوع بأسعار خاصة جداً، ومنها: خصم خاص على سعر الروستو البقري البرازيلي، وكذلك على سعر لحم التوب راوند البرازيلي، وغيرهم على سعر البرجر البقري البرازيلي، كما بالماركت خصم آخر على سعر الستروجانوف البقري البرازيلي، وغيرهم على سعر الكفتة البقري البرازيلي.

عروض بنده المميزة من مجله بنده Hyper Panda

بأقوى الخصومات نقدم لكم دجاج بنده المميز من أفضل الماركات السعودية، وكذلك أحدث العروض على أسعار التوابل والبهارات المختلفة، ومن بينهم: عرض خاص على سعر الزنجبيل المطحون، وخصم آخر منهم على سعر قطع الدجاج المتبل بالفلفل والليمون من طيبة، وغيره على سعر قطع الدجاج المشكلة من التنمية، كما بالماركت خصم آخر على سعر دجاج التنمية الطازج الكامل نظيف الأحشاء، وكذلك العرض المميز منهم على سعر الطبق المكون من ثلاثة دجاجات بعرض مميز من نفس الماركة.

عروض هايبر بنده على التوابل والبهارات من موقع بندة Panda

نستكمل معكم تقديم باقي عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية، ومنها: خصم خاص على سعر الفلفل الأسود المطحون، وخصم آخر منهم على سعر الزنجبيل المطحون، كما بالماركت خصم متميز على سعر الذرة المملح المحمص من بندة، وغيرهم على سعر المكسرات المشكلة المالحة، كما يتوفر خصم آخر منهم على سعر الفريكا.