شوف عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء 60% على الجوالات في اكسترا السعودية

أصبح الهاتف المحمول من الأجهزة التي لا يتم الاستغناء عنها مطلقًا وحرصت اكسترا على أن توفر إلى عملائها مجموعة قوية من الخصومات والتخفيضات على جميع أنواع هواتف المحمول، فالهدف الأساسي الذي تعمل اكسترا من أجله هو توفير الراحة إلى جميع عملائها وإليكم في السطور الآتية أبرز الهواتف التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا.

خصومات اكسترا السعودية على الجوالات

يشمل العرض مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف أنواع هواتف المحمول التي من بينها كلًا من التالي

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الوردي مع خصم بنسبة 2.63%.

يشمل العرض أيضا على هاتف هواوي نوفا 7 آي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية على الجوالات

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 512 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو مع مساحة 512 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق سييرا.

يشمل العرض على هاتف لافا في بلاس 6، 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض أيضا على هاتف آبل أيفون 14 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الرصاصي الداكن.

هاتف هواوي نوفا 7 آي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.

تخفيضات اكسترا السعودية على هواتف المحمول

يشمل العرض على عروض مختلفة من أفضل أنواع الهواتف التي من بينها كلًا من التالي:

يحتوي العرض على هاتف تكنو سابرك 7 برو، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يشمل العرض على هاتف موتورولا 40، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الزهري.

يضم العرض أيضا على هاتف هونر 50، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.

يشمل العرض على تكنو يوفا 2، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.

يمكنكم الحصول على أفضل هاتف محمول بمجرد التوجه إلى أقرب فرع من فروع اكسترا.