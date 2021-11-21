شوف الحق خصومات مكتبة جرير بالسعودية لمدة ثلاثة أيام فقط Garir offers على جميع المنتجات بالفروع

تخفيضات مميزة جداً من هايبر بنده على أسعار العديد من المنتجات والسلع الحديثة المتنوعة، حيث تعد مكتبات جرير من أهم وأكبر مكتبات المملكة العربية السعودية، وتنتشر فروعها أيضاً في جميع أنحاء مدن دول الخليج العربي، حيث تضم بالإضافة إلى الأدوات المدرسية والمكتبية العديد من الإلكترونيات الحديثة بأنواعها، ومنها: جوالات وإكسسواراتها، كما تضم مجموعة كبيرة من الشاشات الذكية بأنواعها، كما بالمكتبات عروض أخرى على أسعار اللابتوبات، وعلى الماسحات الضوئية، والكتب بأنواعها (عربية وأجنبية)، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار الأيباد والتابليت بأنواعهم، وغيرهم العديد من التخفيضات الأخرى من خلال موقع ثقفني.

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تتوفر بمكتبات جرير تخفيضات خاصة جداً على أسعار جوالات 2021/2022 الحديثة كلياً، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف هواوي Y9a بسعة 128 جيجابايت باللون الأسود منتصف الليل من الجيل الرابع 4G، وخصم آخر منهم على سعر هاتف هواوي Huawei Y5p بسعة 32 جيجابايت، ورامات 2 جيجابايت، من الجيل الرابع 4G باللون الأزرق، وخصم آخر منهم على سعر هاتف هواوي Y5p بسعة 32 جيجابايت باللون الأسود.

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تتوفر بالمكتبات تخفيضات خاصة جداً على أسعار هاتف هواوي بي 30 برو بسعة 128 جيجابايت باللون الأزرق من الجيل الرابع، وهو يختلف عن من قبله، وخصم آخر منهم على سعر هواوي بي 30 برو بسعة 128 جيجابايت باللون الأبيض من الجيل الرابع 4G، وغيره على سعر منتج مجدد هاتف هواوي بي برو 128 جيجابايت باللون الأزرق من الجيل الرابع 4G، وخصم آخر على سعر هواوي بي برو 30 بسعة 256 جيجابايت كريستال من الجيل الرابع 4G، وخصم آخر على سعر هواوي بي برو 30 بسعر 256 جيجابايت باللون الأسود من الجيل الرابع.

عروض مكتبات جرير اليوم ولفترة محدودة Garir

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض مكتبات جرير Garir Ksa، ومن بينهم: العرض المميز على سعر هاتف هواوي بي برو 30 بسعة 128 جيجابايت كريستال من الجيل الرابع، وخصم آخر منهم على سعر هاتف هواوي بي 30 برو بسعة 256 جيجابايت أورورا من الجيل الرابع 4G.