نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض شركة جرير الأسبوعية على الأجهزة الإلكترونية في السعودية في المقال التالي

عروض شركة جرير الأسبوعية، شركة جرير رائده في تجارة الجملة والبيع بالتجزئة لألعاب ووسائل تعليم الأطفال وأدوات الرسم والأشغال اليدوية، وأيضا على الأدوات المدرسية والهواتف الذكية والكمبيوتر والتابلت والأدوات المكتبية والكتب العربية والتلفزيون الذكي والساعات الذكية والألعاب الإلكترونية وكل ما يخص البيت الذكي كل ذلك وأكثر داخل مكتبة جرير، كما يقع المركز الرئيسي لشركة جرير في مدينة الرياض بالسعودية، أيضا تمتلك الشركة العديد من الفروع داخل المملكة والكويت وأبوظبي وقطر، تأسست الشركة في 8 أكتوبر 1979، كما أن الشركة تمتلك العديد من الحسابات الإلكترونية على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستغرام وأيضا على سناب شات، وذلك من أجل سهولة التواصل مع عملاء الشركة ومن أجل الترويج لمنتجاتها عبر الإنترنت. عروض شركة جرير الأسبوعية: احصل على سماعة رأس سينايزر HD 250BT، واي فاي / بلوتوث، يو اس بي للشحن، ميكروفون مدمج، اسود اللون بسعر 129 ريال سعودي شامل الضريبة، بدلاً من السعر الأصلي للسماعة وهو 329 ريال سعودي مما يجعلك توفر 200 ريا سعودي مع جرير، كما أن المكتبة تقدم مده ضمان تصل إلى 24 شهر. المواصفات العامة للسماعة: رقم الصنف: 562111.

رقم المنتج: 508937.

تقنية الاتصال: واي فاي ‎/‎ بلوتوث‎.

نوع التوصيلة: يو اس بي للشحن.‎

كما أن نوع الميكروفون: الميكروفون مدمج‎.

أقصى عدد للأجهزة المتصلة: جهاز واحد‎.

كما أن نوع المنتج: Over-Ear Headphones.

chms-character / model series: (Sennheiser) HD.

الموديلات المتوافقة: for Devices with Bluetooth.

أيضا نوع البطارية: البطارية مدمجة قابلة للشحن عبر يو اس بي‎.

التحكم في الصوت: On-device Audio Control.

مميزات خاصة: up to 25 Hours Battery Life.

اللون: أسود‎.

كما أن الوزن: ‎13. كجم‎.

النوع: مناسب للجنسين‎.

أيضا وزن الشحن (كجم): 1.0000. عروض جرير على التلفزيون: اشتري تلفزيون سكاي وورث SUC8300، مساحة 55 بوصة، ودقة 4K الترا اتش دي ،ال أي دي، تلفزيون أندرويد، اللون اسود، مقدم من مكتبة جرير بسعر 1999 ريال سعودي شامل الضريبة، بدلاً من سعر 2799 ريال سعودي، يعني هتوفر 800 ريال سعودي مع عروض شركة جرير. المواصفات العامة للتلفزيون: رقم الصنف: 574562. رقم المنتج: 55SUC8300. كذلك نوع الشاشة: بدقة ‎4‎K الترا اتش دي‎. مقاس الشاشة: 55 بوصة‎. إضاءة خلفية: ال أي دي. كما أن نظام التشغيل: Android 10. (DHR) تصوير بالمدى الديناميكي العالي: HDR10+. أيضا نوع المنتج: Android TV. دقة الشاشة: ‎2160 × 3840 بيكسل‎. كما أن نسبة العرض إلى الارتفاع: ‎16:9‎. حساس الحركة: 60 هرتز. أيضا تقنية الاتصال: بلوتوث، واي فاي، وايرلس‎. الوسوم عمر شويل - جدة عروض شركة جرير الأسبوعية على الأجهزة الإلكترونية في السعودية - ثقفني - عروض وتخفيضات error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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