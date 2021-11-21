شوف “البلاك فرايداي قرب” أجدد عروض اكسترا الأسبوعية Extra Offers وخصومات تصل لـ 50%

نقدم لكم أجدد عروض اكسترا الأسبوعية Extra Offers حيث أنه من المعروف أن شركة اكسترا منذ نشأتها وظهورها في السعودية بالمجهود الكبير المتفاني في خدمة العملاء وتقديم افضل الخدمات والعروض التي تهمهم، فتره الشركة متخصصة في إنتاج الاجهزة الالكترونية والكهربائية المنزلية، حيث ستقوم ببيع منتجاتها الكهربائية بأسعار وهمية تخفيضات على جميع أجهزتها وعروض كبيرة وخصومات تتصل الى 50% وأكثر على أجهزتها المتنوعة، فتابعوا معنا هذا المقال لكي تعرفوا أهم وأضخم العروض الجديدة لشركة اكسترا على منتجاتها والتي تعد من أفضل العروض على الأطلاق إن لم تكن أفضلهم.

أجدد عروض اكسترا الأسبوعية Extra Offers

تقدم شركه اكسترا الكثير من العروض والتخفيضات المغرية لعملائها والتي من شأنها تلبي احتياجات الأفراد من الاجهزة الكهربائية وأيضاً على الالكترونية ومن أهم الخصومات:

خصم 33.07% على الهواتف الذكية من نوع هواوي نوفا 7 آي بمساحة داخلية 128 جيجا باللون الأخضر مشرق بسعر 769 ريال سعودي.

يوجد أيضا %36.67 خصم على هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي بتقنية الجيل الخامس ومساحة داخلية تبلغ 128جيجا باللون الأزرق بسعر 1899 ريال سعودي.

عرض متميز ب%27.54 خصم على تلفزيون من نوع تي سي ال بحجم 55 بوصة وفائق الوضوحUHD ذكي بسعر 1999 ريال سعودي.

ومع أقوى الخصومات والعروض %50.01 خصم على غسالة كاندي ذات التعبئة الأمامية وتتسع لغسيل 9 كيلو مع تجفيف يتسع ل6 كيلو ويتوفر بها انفيرتر، باللون الفحمي بسعر 1699 ريال سعودي.

عرض قوي ب%34.29 خصم على تكييف جري الجداري يتميز ب18500 وحدة كما يوجد به تنظيف ذاتي هواء بارد فقط بسعر 2299 ريال سعودي

عروض وخصومات اكسترا



تعتبر شركة اكسترا السعودية من أفضل الشركات السعودية في بيع الأجهزة الالكترونية والكهربائية، حيث تنتج أفضل جودة للأجهزة ذات الماركات والعلامات التجارية المشهورة مثل (إل چي وتوشيبا وسامسونج ووايت بوينت الإيطالية وغيرهم الكثير).

كمان الشركة تبيع المنتجات بأسعار مناسبة لجميع المواطنين بالإضافة إلى الخصومات المعروضة والهدايا القيمة التي يعطونها لعملائها لكي تزدهر اكثر مما كانت، فقد ازدادت شهرتها في فترة وجيزة بين منافسيها، كما أصبحت تملك موقع إلكتروني لها على شبكة الإنترنت لكي توفر كل سبل الراحة للعملاء فيستطيعوا شراء أي من الأجهزة المعروضة بكل سهولة ويسر، ومن خلال موقعها يمكن أيضا للعملاء الحصول على مجلة خاصة بعروض الشركة المتنوعة على المنتجات دون الذهاب لمكان الشركة ومعرفة الأسعار.