نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المنيع ثلاجات وأجهزة منزلية بأقل الأسعار وخصومات كبيرة على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

تعد شركة حمد المنيع واحدة من أعرق الشركات وأكبرها في المملكة العربية السعودية في مجال تجارة الأجهزة الكهربية والمنزلية. وتقدم عروض المنيع خصومات كبيرة على العديد من الأجهزة المعروضة من ثلاجات وغسالات وأجهزة المطبخ بالإضافة إلى مئات الأنواع الأخرى. بدأت الشركة عملها داخل مدينة الرياض في شكل محل صغير ومع زيادة ثقة العملاء وإقبالهم على الشركة. تمت التوسعة حتى وصلت فروعها إلى ثلاثين فرعاً داخل الرياض وجدة وبعض المدن السعودية الأخرى. عروض المنيع دفاية اكسبير صيني 13 ريشة بقوة 2500 وات بريموت متوفرة مع خصم بنسبة 32.27% يمكنك شراؤها مقابل 399 ريال بدلاً من 590 ريال.

احصل على دفاية هام الصينية 15 ريشة بقوة 2500 وات مقابل 420 ريال فقط بدلاً من 590 ريال.

مكنسة هيتاشي بطة 6 لتر 2300 وات ياباني بسعر 899 ريال بدلاً من 998.99 ريال.

اشتري الآن مكنسة هام برميل 2000 وات سعة 25 لتر بسعر 255 ريال بدلاً من 360 ريال.

تتيح لك شركة المنيع أيضاً العديد من الماركات المشهورة الأخرى مثل باناسونيك وهوفر وهايسنس وتي إل سي وغيرها الكثير. المنيع ثلاجات وفريزرات يوجد خصم بنسبة 28.82% على ثلاجة اكسبير ببابين استيل 17 قدم حيث تعرض مقابل 2349 ريال بدلاً من 3299.99 ريال.

احصل على ثلاجة إل جي ببابين 11 قدم باللون الأبيض مقابل 2199 ريال بدلاً من 3099 ريال. حيث تصل نسبة الخصم إلى 29.04%.

استمتع بخصم 30.56% على ثلاجة إل جي بابين 20.9 قدم لون فضي حيث تعرض بسعر 4999 ريال بدلاً من 7199 ريال.

خصم بنسبة 36.85% على ثلاجة إل جي دولابي 22.1 قدم لون أبيض حيث تعرض مقابل 4799 ريال بدلاً من 7599 ريال.

اشتري الآن من أي فرع من فروع شركة المنيع فريزر هام أفقي 10.2 قدم أبيض اللون واحصل على نسبة خصم 43.3%. أي أنه يمكنك شراء المنتج مقابل 1049 ريال بدلاً من 1849.99 ريال.

فريزر هام رأسي 9.2 قدم استيل متوفر مقابل 2299 ريال بدلاً من 3450 ريال بنسبة خصم 33.36%.

نسبة خصم 33.39% على فريزر اكسبير أفقي 10.5 قدم أبيض اللون يمكنك الحصول عليه مقابل 1099 ريال بدلاً من 1650 ريال. المنيع للأجهزة الكهربائية احصل على خصم بنسبة 63.64% عند شراء شواية صحية اكسبير مقابل 79.99 ريال فقط بدلاَ من 220 ريال.

تقدم أسواق المنيع خصم بنسبة 54.55% على فرامة اللحم اكسبير 2100 وات مع ملحقاتها. حيث تعرض الآن مقابل 250 ريال بدلاً من 550 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض المنيع ثلاجات وأجهزة منزلية بأقل الأسعار وخصومات كبيرة على الأجهزة الكهربائية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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