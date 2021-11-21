تفسير الفراولة في المنام لابن سيرين

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محمد سياف - ابو ظبي - رؤية الفراولة في المنام من الأحلام المحمودة غالباً قد تكون رؤية الفراولة غير محمودة أحياناً، وهذا على حسب الشخص الرائي والمكان والزمان الذي تكون فيه الرؤية، إذا رأى الرجل في المنام أنه يجني الفراولة من الأرض وكانت حمراء وطعمها لذيذ فهذا دليل على الرزق والخير الكثير للشخص الرائي والله أعلى وأعلم.

تفسير حلم رؤية الفراولة في المنام للفتاة العزباء

إذا رأت الفتاة العزباء في المنام أنها تأكل الفراولة بكثرة وكانت لذيذة الطعم فهذا دليل على أن هذه الفتاة طاهرة وعفيفة والله أعلى وأعلم، وإذا رأت الفتاة العزباء أن هناك شخص يقدم لها الفراولة هدية وهي تقبلت الهدية ووجدت الفراولة جميلة وطعمها لذيذ فهذا دليل على الزواج أو الارتباط قريباً بشخص مناسب سوف تعيش معه في حب وهناء والله أعلى وأعلم.

تفسير حلم رؤية الفراولة في المنام للمرأة المتزوجة

إذا رأت المرأة المتزوجة في المنام أن زوجها يبيع الفراولة الغير صالحة فهذا دليل على الهموم والمشاكل التي تمر بها هذه السيدة ولكنها سوف تنتهي قريباً بإذن الله، وإذا رأت المرأة المتزوجة في المنام أنها تأكل الكثير من الفراولة وكانت لذيذ وشهية فهذا دليل على بشرة حمل قريباً والله أعلى وأعلم.

تفسير حلم رؤية الفراولة في المنام للمرأة الحامل

إذا رأت المرأة الحامل في المنام أنها تشتري الفراولة وتقوم بعمل العصائر منها فهذا دليل على الولادة الطبيعية والسهلة وأنها سوف تنجب مولود ذكر بإذن الله، وإذا رأت المرأة الحامل في المنام أنها توزع الفراولة على الأطفال في الطريق فهذا دليل على الولادة قريباً وأنها سوف تنجب مولودة أنثى جميلة والله أعلى وأعلم.

تفسير حلم الفراولة في المنام للمرأة المطلقة

إذا رأت المرأة المطلقة في المنام أنها تشتري الفراولة وتقوم بتخزينها بكميات كبيرة فهذا دليل على تغيير الحال للأفضل بإذن الله، وإذا رأت المرأة المطلقة في المنام أنها تبيع الفراولة في الأسواق فهذا دليل على انتصار هذه السيدة على أعداء لها والله أعلى وأعلم.

تفسير حلم الفراولة في المنام للرجل

إذا رأى الرجل في المنام أنه يزرع نبات الفراولة في الأرض وكانت خصبة وواسعة وبها الماء فهذا دليل على كسب الأموال بطريقة شرعية، وإذا رأى الرجل في المنام أنه يبيع الفراولة في الأسواق وكانت جيدة وحمراء وطعمها لذيذ والناس تقبل في الشراء منه فهذا دليل على الزواج قريباً من فتاة جميلة وعلى خُلق والله أعلى وأعلم.