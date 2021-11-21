نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم وأوفر عروض الويكند في أسواق العثيم othaim لمدة يومين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار رائعة في عروض العثيم ماركت لمدة يومين، وأقوى عروض الويكند على الأجهزة الكهربائية، فنجد كافة المستلزمات الضرورية التي تكون ربة المنزل في حاجة إليها لإعداد الطعام وإنجاز المهام المنزلية، بالإضافة إلى توافر اللحوم، الخضراوات، الفواكه، وجميع الأغذية بتخفيضات حتى أكثر من نصف الثمن، وذلك حتى نفاذ الكمية، وهذا العرض ساري في كافة فروع العثيم مول في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم اليوم

أوفر عروض العثيم متاحة حتى نفاذ الكمية على كافة المقاضي الشهرية والأغذية، ونجد خصم هائل على أسعار اللحوم الطازجة في أسواق العثيم، التي تعد من الأغذية المليئة بالبروتين المفيد للجسم، ويوجد لحم بالعظم وبدون عظم حتى يُمكنكم إعداد مختلف الأكلات الشهية، وبالنسبة إلى الزيوت متاح لكم شراؤها بخصم لأكثر من نصف الثمن.

كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 39.95 ريال سعودي بدلًا من 57.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بالعظم، سعر الكيلو 33.95 ريال سعودي بدلًا من 47.95 ريال سعودي.

زيت اولايت كانولا، حجم 1.5 لتر، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 22.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية

عروض مستمرة من يوم 17 نوفمبر 2021 الموافق 12 ربيع الأخر 1443هـ وحتى يوم 23 نوفمبر الموافق 18 ربيع الأخر، على كافة المنتجات الغذائية، وإليكم الأسعار.

عرض 1+1 كيس أرز من جرين فارمز، وزن الكيس الواحد 10 كجم، بسعر 77.95 بدلًا من 155.90 ريال سعودي.

كرتون دجاج ساديا، مكون من 10 دجاجات، ووزن الواحدة 1 كجم، بسعر 123.95 ريال سعودي بدلًا من 148 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم على الأجهزة الكهربائية

عروض الويكند في العثيم ماركت تتضمن ميكرويف لتسخين الأطعمة في أسرع وقت، وكذلك يستخدم في إذابة الزيوت الطبيعية قبل استخدامها للعناية بالشعر والبشرة، وأجهزة كهربائية أخرى مثل خلاط جيباس 2×1 لخلط المكونات معًا، وإعداد أنواع عديدة من العصائر الطبيعية.

ميكرويف سعة 20 لتر، بسعر 185 ريال سعودي بدلًا من 257.39 ريال سعودي.

عروض الويكند في أسواق العثيم

تمتعوا بأقوى تخفيضات العثيم مول، وبادروا بتصفح كافة المنتجات والأدوات المنزلية كالقلايات، فيوجد طقم قلايات بحجمين مختلفين لإعداد الكريب، البيض الأومليت، وكذلك يوجد طقم أواني للطبخ ومن مكوناته طقم توزيع.

طقم قلايات مكون من قطعتين، بسعر 35 ريال سعودي بدلًا من 49 ريال سعودي.

طقم أواني طبخ 8 قطع بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 185 ريال سعودي.

العثيم مول

تخفيضات أسواق العثيم تنطبق أيضًا على الفواكه والخضروات، فيُمكنكم ايجاد البرتقال الذي يحتوي على نسبة عالية من المياه، مما يجعله مناسب أكثر للعصير، إلى جانب كونه غني بفيتامين سي، لذا ينصح بتناوله مع وجبة الفطور في الصباح الباكر بدلًا من المشروبات الغنية بالكافيين مثل الشاي والقهوة، واستكمالًا للتخفيضات نقدم لكم أطعمة الفطور مثل الجبن الرومي بأفضل سعر، والذي يُمكن بشرها أيضًا ووضعها على البيتزا ووصفات مختلفة للمكرونة.

برتقال عصير، سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي بدلًا من 4.75 ريال سعودي.

كيلو من الجبن الرومي المصري بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 43.95 ريال سعودي.

عروض العثيم ماركت

في النقاط التالية نعرض لكم منتجات وأدوات منزلية بأسعار مخفضة في عروض الويكند في othaim market وإليكم تفاصيل المنتجات: