شوف عروض جرير الشهرية خصم 40% حتى نهاية الشهر علي المشتريات

عروض جرير الشهرية، مكتبة جرير تعد من إحدى المكاتب الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، إلى أن تم وصول العدد الخاص بالأفرع لديها في الشركة حوالي تسعة وثلاثون فرعًا يتم توزيعهم في الكثير من الأماكن بالمملكة، حيث يعمل في المكتبة تقريبًا ألف ومائتان شخصًا من متنوع الجنسيات، والفرع الأول الذي يخص مكتبة جرير كانت بدايته في عام 1979 في محل حجمه صغير كان مختصًا في بيع منتجات المدرسة والكتب والمجلات، وكذلك الأدوات القرطاسية بشارع يدعى “المتنبي” متواجد في الرياض.

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تعد مكتبة من ضمن المكاتب التي تكون رائدة في السوق المختص بجميع متطلبات المدارس وكذلك احتياجات المكاتب، ويتوافر في المكتبة أيضًا الألعاب الخاصة بالأطفال مع الأدوات المنزلية والأجهزة المنزلية وكذلك الأجهزة الإلكترونية والبرامج والأدوات الهندسية والآثاث الخاص بالبرامج، حيث أنه من أفضل وأحسن ما تتميز به مكتبة جرير هي السمعة الطيبة والحسنة التي نالت على إحترامًا كبيرًا في المملكة العربية بين عملائها، وكان مؤسس مكتبة جرير هو “عبدالرحمن ناصر العقيل”.

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