نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات هائلة تصل إلى 70% من شركة ايدي ضمن عروض الجمعة البيضاء نوفمبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات هائلة تصل إلى 70% من شركة ايدي ضمن عروض الجمعة البيضاء نوفمبر 2021، ونبدأ تقريرنا مباشرة بدون مقدمات مع قلاية فليبس بدون زيت مع نظام الهواء الساخن صحية جداً، وتتوفر بسعر 249 ريال بدلاً من 599 ريال بخصم يبلغ 59%، كما تتوفر قلاية سي أرت بدون زيت حجم 5 لتر 1700 واط، ويبلغ سعرها 199 ريال بدلاً من 599 ريال بتخفيض يصل إلى 67%. كما تتوفر ضمن عروض شركة إيدي هذا الشهر عصارة الحمضيات من مولنيكس 100 واط باللون الفضي والأسود، ويبلغ سعرها 219 ريال بدلاً من 299 ريال بتخفيض يصل إلى 27%، إلى جانب عصارة حمضيات كينوود 60 واط 40 لتر، وتتوفر بسعر 99 ريال بدلاً من 139 ريال بتخفيض يبلغ 29%.

تخفيضات إيدي السعودية نوفمبر 2021

تتوفر ضمن عروض الجمعة البيضاء بشركة ايدي مدفأة سي أرت 13 ريشة 2500 واط، ويبلغ سعرها 219 ريال بدلاً من 399 ريال تخفيض 45%، كما تتوفر مدفأة سي أرت 11 ريشة 2500 واط بسعر 199 ريال بدلاً من 349 ريال بخصم 43%. أما بالنسبة لعروض الغسالات من ايدي فتتضمن غسالة وايت ويستنج هاوس ذو تعبئة علوية حجم 7 كجم باللون الأبيض، وتتوفر بسعر 999 ريال بدلاً من 1499 ريال تخفيض 34%، بالاضافة إلى غسالة ال جي ذو تعبئة علوية حجم 19 كجم استيل، وتتوفر داخل العرض بسعر 3999 ريال بدلاً من 8249 ريال وتخفيض أكثر من النصف.

أما بالنسبة للتخفيضات المتوفرة على الثلاجات في عروض الجمعة البيضاء من ايدي السعودية، فتتضمن ثلاجة باناسونيك دولابي سعة 18 قدم باللون الفضي، وتتوفر بسعر 2899 ريال بدلاً من 4849 ريال بتخفيض يتجاوز 40%. ويتوفر مايكروويف وايت ويستنج هاوس مع شواية سعة 30 لتر، بالإضافة إلى جهاز تحكم رقمي والتصميم باللون الفضي العاكس، ويبلغ سعره داخل العرض 449 ريال بدلاً من 569 ريال بتخفيض يقترب من ربع الثمن.

عروض الجمعة البيضاء شركة ايدي

وبالنسبة للعروض الموجودة على أدوات المطبخ فتتضمن غلاية فليبس سعة 1.5 لتر 2300 واط بلاستيك، وتتوفر بسعر 75 ريال بدلاً من 155 ريال بتخفيض 52%، كما تتوفر ماكينة إعداد القهوة بأنواعها اسبريسو، كابتشينو ولاتيه بقوة 15 بار 1450 وات، ويبلغ سعرها 799 ريال بدلاً من 1199 ريال بخصم يبلغ 34%، وتتوفر ماكينة اسبريسو انسيا لتحضير القهوة بسعر 599 ريال بدلاً من 869 ريال، ويتوفر خلاط فليبس 700 واط عدد خمس سرعات مع دورق زجاجي 1.5 لتر إلى جانب أزرار بيانو شفرة أربعة نجوم بالإضافة إلى مطحنة، ويبلغ سعره 189 ريال بدلاّ من 299 ريال بخصم 37%.

وتتوفر ضمن عروض شركة إيدي على الأجهزة الكهربائية ثلاجة ماء من شركة سي أرت، ويبلغ سعرها 599 ريال بدلاً من 699 ريال تخفيض 15%، والحجم الأصغر بسعر 299 ريال بدلاً من 399 ريال ساخن وبارد بتخفيض 25%. ويتوفر مكيف جداري فريجو 17300 وحدة بارد بسعر 1599 ريال بدلاً من 2499 ريال بخصم يبلغ 36%، كما يتوفر مصفف شعر باناسونيك 650 واط 1 ملحق بسعر 89 ريال بدلاً من 169 ريال، وذلك بتخفيض يبلغ 48% ضمن عروض شركة إيدي على الأجهزة الكهربائية.