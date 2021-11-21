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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده أي حاجة ب 9 ريال خصومات البلاك فرايداي ألحق الخصومات في المقال التالي
عروض بنده السعودية، سوق بنده يقوم ببيع كافة المنتجات التي تكون خاصة بالغذاء وكذلك المنتجات الثانية إلى كل الجهات بالمملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يعمل على إعطاء تلك المنتجات التي تشمل الجودة العالية والكبير بالسعر الذي يتناسب مع جميع الأفراد بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الأشخاص المقيمين بالسعودية، حيث أن شركة بنده أيضًا قد نالت العديد من الجوائز أثناء تاريخها على سبيل المثال، جائزة أفضل وأحسن علامة تجارية تكون متواجدة بآسيا كلها عام 2011، وجائزة المسؤولية الاجتماعية بالسعودية.
عروض بنده الخيالية خصومات تصل ل 60% أقوى عروض السعودية في البلاك فرايداي
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من ضمن أشهر وأكبر الأسواق التي تكون متواجدة بالمملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يعمل على خدمة العديد من العملاء يمكن وصولها إلى نحو مائة وستة مليون عميل يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية وكذلك جمهورية مصر العربية، وأيضًا فإن سوق بنده يكون من إحدى رواد القطاعات الهامة والضرورية التي تختص بقطاع التجزئة، كما يتضمن الهايبر على سجل عريق وكبير يرجع إلى عام 1978.
تخفيضات بنده الأسبوعية
- تنزيلات بنده على 350 جرام من الزبادي اليوناني نوعها ندى عدد اثنان قطعة يكون بسعر 11.95 بدلًا من 16 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم 3 * 216 جرام من الجبن مربعات نوعها كيري سعرها يكون 20.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده كيلو جرام من زبادي طازج كامل الدسم من النوع الصافي تكون بسعر 5.95 بدلًا من 7.50 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده 10 قطع من جبن شرائح البرجر نوعها برايد عدد اثنان حبة مقدار 200 جرام تكون بسعر 10 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- لتر من كريمة الطبخ أو الخفق من النوع نادك تكون بسعر 21.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من الجبنة كريم من النوع بريزيدن تكون بسعر 10 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- اثنان حبة من الزبدة الفرنسية الغير مملحة مقدار 100 جرام تكون بسعر 10 بدلًا من 11.50 ريال سعودي.
- 120 جرام من الجبن المثلثات نوعها نادك عدد 5 قطع تكون بسعر 10 بدلًا من 16.25 ريال سعودي.
- 200 جرام من الجبن الموزاريلا من النوع بريزيدن عدد اثنان قطعة تكون بسعر 14.95 بدلًا من 20.30 ريال سعودي.
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