نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نون على الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ بخصومات تصل إلى 80% عروض الجمعة الصفراء في المقال التالي

يقدم موقع نون للتسويق الإلكتروني عروض نون على آلاف المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء. وقد أطلق الموقع عليها عروض الجمعة الصفراء نسبة إلى اللون الأصفر الذي يعد رمزاً للموقع. وتبدأ العروض من يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر وتستمر إلى نهاية الشهر. تصل الخصومات على بعض المنتجات إلى 80% الأمر الذي يعد فرصة لا تعوض يجب على الكثير إقتناصها ممن يرغبون في التسوق خلال تلك المدة. تتضمن العروض بعض انواع محضرات الطعام والقهوة بالإضافة إلى أواني الطهي المختلفة. عروض نون الجديدة ماكينة صنع القهوة إسبريسو من 15 بار سعة 1.2 لتر تعمل بقوة 850 وات باللونين الأسود والفضي من نون. احصل عليها الآن بخصم 64% حيث تعرض مقابل 175 ريال بدلاً من 499 ريال وتوفير مبلغ 324 ريال سعودي. بالإضافة إلى التوصيل المجاني من الشركة.

طقم خلاط يدوي عبارة عن خمس قطع احصل عليه بسعر 175 ريال بدلاً من 499 ريال.

خصم 68% على محضر طعام 15 في 1 وعاء 1200 مل الجهاز يعمل بقوة 800 وات مقابل 218 ريال بدلاً من 699 ريال. وبذلك تكون قد وفرت 481 ريال.

احصل على نسبة خصم 50% على جهاز محضر طعام فيفا سعة 1.5 لتر بقوة 600 وات أسود اللون مقابل 199 ريال بدلاً من 398 ريال. احصل على خصم 71% عند شراء محضر طعام الكل في واحد سعة 1.2 لتر بقوة 500 وات مقابل 225 ريال بدلاً من 799 ريال بتوفير قدره 574 ريال.

نيوتري كوك فرن ومقلاة هوائية مزود بشاشة led تعمل باللمس مع تسعة إعدادات مسبقة. الجهاز سعة 12 لتر بقوة 1800 وات متوفرة مقابل 449 ريال بدلاً من 799 ريال بنسبة خصم 43%.

خصم بقيمة 580.5 ريال سعودي على مقلاة هوائية كهربائية من الاستانلس ستيل تصلح لأعمال القلي والشواء والخبز والتحميص أيضاً. سعة 4 لترات تعمل بقوة 1400 وات متوفرة بسعر 218.5 ريال فقط بدلاً من 799 ريال. موقع نون طقم أواني طهي من الألومنيوم غير اللاصق مطلي بالجرانيت أو الرخام مع كسرولات ومقالي شواء بالإضافة إلى مقالي وأواني مطبخ مكون من خمسة عشر قطعة. متوفر بسعر 219 ريال بدلاً من 529 ريال حيث تكون نسبة الخصم على المنتج 58%. طقم أدوات مائدة مصنوع من البورسلين عبارة عن 56 قطعة تنقسم إلى أكواب وأطباق وأوعية تكفي ستة أشخاص. باللونين الأبيض والذهبي بنمط خلية النحل. الطقم معروض بسعر 199 ريال فقط بدلاً من 599 ريال بخصم نقدي قدره 400 ريال حيث تكون نسبة الخصم على المنتج 66%. الوسوم عمر شويل - جدة عروض نون على الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ بخصومات تصل إلى 80% عروض الجمعة الصفراء - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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