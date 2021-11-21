شوف عروض لولو هايبر ماركت وخصومات هائلة وفرصة ربح مليون ريال قسائم شرائية

يقدم لولو هايبر ماركت مئات العروض التي تستمر حتى يوم 20 نوفمبر الحالي. حيث يقدم عروضاً هامة على الدفايات الكهربية والمواقد بالإضافة إلى خصومات عظيمة على المقاضي الشهرية والبقالة. كذلك تخفيضات كبيرة على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الكهربية المختلفة. يوجد أيضاً عروض لولو المخصصة للمنتجات الطازجة من الفواكه والخضراوات الشهية. يمنحك الهايبر أيضاً فرصاً عظيمة للفوز بقسائم شرائية تصل قيمتها إلى مليون ريال بمناسبة إحتفاله بمرور 12 عاماً بالمنطقة الشرقية.

عروض لولو هايبر ماركت

نبدأ بنبذه عن أهم العروض المتاحة على الأجهزة الكهربية المناسبة بشكل كبير لمواجهة برودة فصل الشتاء من محمصات الخبز وآلات تحضير القهوة.

يوفر لولو خصم بقيمة ثلاثين ريالاُ على صانعة السندوتشات أيكون أو شواية الساندويتش وصانعة الوافل والدونات. حيث يعرض الهايبر كل منها بقيمة 35 ريالاً بدلاً من 65 ريال.

احصل على خصم بقيمة خمس وعشرين ريالاً عند شراءك محمصة الخبز بشريحتين يونيفرسال حيث تعرض مقابل ثلاثين ريالاُ بدلاً من خمس وخمسين ريالاً.

غلاية مياه رقمية أيكون سعة 1.7 لتر بسعر 69 ريال بدلاً من 142 ريال بخصم قدره 73 ريال سعودي.

غلاية مياة ستيل من أيكون سعة 1.7 لتر مقابل 55 ريال بدلاً من 89 ريال.

احصل على صانعة القهوة اسبريسو من أيكون مقابل 289 ريال بدلاً من 359 ريال. حيث تعرض بخصم قدره سبعين ريالاً.

محمصة القهوة الكهربائية أيكون متوفرة الآن مقابل 139 ريال بدلاً من 199 ريال بخصم 60 ريال سعودي.

لولو ماركت

يوفر هايبر لولو عروض خاصة على ماكينات تحضير القهوة الأوتوماتيكية من إنتاج شركة ديلونجي. فمن بين الآلات المتاحة ماكينة ديلونجي ماجنيفيكا اس سمارت بقوة 1450 واط. بها حاوية لحبوب القهوة سعة 300 جرام كما أنها تعمل بنظام كابتشينو بها مطحنة صامتة جديدة مع 13 إعداد مختلف. هذه الآلة متوفرة مع خصم بقيمة 1100 ريال حيث تعرض بسعر 2199 ريال فقط بدلاً من 3299 ريال.

احصل على خصم بقيمة 400 ريال عند شراء ماكينة ديدكا اسبريسو مع مضخة للكابتشينو. تحتوي على ملحقات مكبس وإبريق حليب وسعة تخزين المياه بها 1.1 لتر. متوفرة بسعر 799 ريال بدلاً من 1199 ريال.

ماكينة استيلوسا بمضخة إسبريسو لتحضير القهوة بقوة ١١٠٠ واط تحتوي نظام الكابتشينو وسعة الخزان لتر. يمكن الحصول عليها مقابل ٤٩٩ ريال بدلا من ٦٤٩ ريال.

مقابل ٦٩٩ ريال فقط بدلا من ٩٧٩ ريال يمكنك شراء آلة إسبريسو مع مضخة الكابتشينو. نظام الحليب يعمل يدويا كما تحتوي على فلتر واحد و٢ كوب ومفتاح للتشغيل والإيقاف.

lulu hypermarket

احصل على موز الاكودور مقابل 4.95 ريال للكيلو بدلاً من 6.65 ريال.

كيلو من التفاح الأخضر بسعر 5.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

بروكلي أسبانيا سعر الكيلو 7.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

كيلو من الذرة الحلوة السعودي مقابل 3.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال.

ليمون بدون بذر فيتنامي سعر الكيلو 6.45 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

طماطم شيري (المغرب) سعر العبوة 5.95 ريال بدلا من 12.75 ريال.

برقوق أنجلينو الأسباني سعر الكيلو داخل العرض 9.95 ريال فقط بدلاً من 14.95 ريال.

احصل على خصم أربعة ريالات عند شراء كيلو من اليوسفي المغربي مقابل 5.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

سعر كيلو الباذنجان السعودي الكبير فقط 2.65 ريال بدلاً من 5.93 ريال.

ربع كيلو من الفطر الأبيض العماني سعر العبوة 5.95 ريال بدلاً من 10.35 ريال.

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