كيفية شحن سوا بأكثر من طريقة وفرتها شركة الاتصالات السعودية stc

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محمد سياف - ابو ظبي - كيفية شحن سوا بطرق متعددة وبسيطة

كيفية شحن *155* الإتصال على الرقم *155* متبوعا برقم بطاقة إعادة الشحن متبوعا رمز #، أو إرسال رسالة إلى الرقم 900 تحتوي على رقم بطاقة إعادة الشحن تم مسافة ثم الرقم 155 .



شحن رصيد سوا هي خدمة وفرتها شركة الاتصالات السعودية stc لتمكين عملائها من شحن رصيدهم وبعدة طرق وخيارات متنوعة تناسب كل عميل، ومن أبرزها شحن سوا عبر بطاقات وقسائم الشحن، شحن سوا عبر تطبيق mystc، شحن سوا عبر أجهزة الخدمة الذاتية لشركة أس تي سي، شحن رصيد سوت عبر تطبيق stc Pay، وأيضا شحن سوا من رقم آخر مفوتر .

ننشر على “مصر فايف” عبر هذه الصفحة جميع طرق وكيفيات شحن رصيد سوا لتوضيح الخطوات التي يجب اتباعها لشحن رصيد شرائح سوا الأكثر استخداما في جميع مناطق المملكة العربية السعودية .

طريقة شحن سوا من خلال بطاقات الشحن وقسائم الشحن الإلكتروني

– تشكيل الكود *155* رقم بطاقة الشحن ثم الرمز # ثم اتصال

– إرسال رسالة نصية إلى الرقم 900 يكتب فيها رقم بطاقة الشحن ثم مسافة ثم 155

– الاتصال على رقم 1500 ثم اختيار إعادة شحن الرصيد من قائمة الاختيارات ثم إدخال رقم بطاقة الشحن

– عن طريق الأنترنت بالدخول من خلال هذا الرابط هنا ثم كتابة رقم خط الجوال ثم رقم بطاقة الشحن

كيفية شحن سوا من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لشركة أس تي سي

– من خلال جهاز الخدمة الذاتية لشركة stc نختار شحن سوا ثم نكتب رقم الجوال الذي نرغب في شحنه، ثم إدخال البطاقة الإئتمانية أو بطاقة الصراف الآلي ثم الرقم السري وأخيرا إتمام عملية الشحن، لمعرفة أماكن تواجد أجهزة الخدمة الذاتية لشحن الرصيد بكافة مناطق المملكة نضغط هنا

كيفية شحن سوا عبر تطبيق stc Pay

للتمكن من شحن رصيد شريحة سوا عبر تطبيق stc pay يجب أولا تنزيل التطبيق وإنشاء حسابثم اتباع الخطوات التالية :

– الدحول للتطبيق من خلال إدخال رقم الجوال وكلمة السر

– اختيار متجر stc من القائمة ثم الضغط على زر شحن سوا وبعدها كتابة رقم الجوال الذي يرغب العميل في شحنه

– وأخيرا اختيار مبلغ الشحن ثم تسديد قيمة الشحن من المحفظة الإلكترونية .

كيفية شحن سوا من خلال أجهزة الصراف الالي للبنوك

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق لشحن شرائح سوا والأكثر أمنا وتوفيرا للوقت، وتتم العملية بعد إدخال بطاقة الصراف الآلي في صراف البنك الذي لديه حساب العميل ثم إدخال الرقم السري

– في الخطوة الثانية يختار العميل خيار تسديد الخدمات ثم اختيار شركة stc

– وأخيرا يجب اختيار مسبق الدفع، ثم إدخال رقم الجوال، ثم مبلغ الشحن وإتمام الشحن

كيفية شحن سوا من خط آخر مسبق الدفع سوا

وتعرف هذه الطريقة بتحويل رصيد سوا إلى سوا وتمم بين عميلين يقوم أحدهما بتحويل الرصيد المطلوب إلى خط “سوا” آخر

– إرسال رسالة نصية إلى الرقم 900 تحتوي على: المبلغ الذي نرغب في تحويله ثم مسافة ثم كتابة رقم جوال المرسل إليه ثم مسافة 133.

– يمكن أيضا تنفيذ عملية تحويل الرصيد من خلال تطبيق mystc

كيفية شحن سوا من خلال الهاتف المصرفي للبنوك

وتتم عملية شحن الرصيد عبر خدمة الهاتف المصرفي للبنوك من خلال اتباع الخطوات التالية

– الاتصال على رقم الهاتف المصرفي من رقم الجوال أو الهاتف الثابت المعتمد لدى البنك الذي لديه حساب العميل

– إدخال الرقم السري

– اختيار خدمة شحن الجوال من شركة stc

– إدخال رقم الجوال المراد شحنه

– إدخال المبلغ المراد شحنه

– اختيار وسيلة التسديد عبر الحساب البنكي أو البطاقة الائتمانية

– إتمام عملية الشحن