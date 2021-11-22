نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 22 نوفمبر 2021 مهرجان الطازج وتخفيضات كبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 22 نوفمبر 2021 أكبر التخفيضات في إطار مهرجان الطازج الأسبوعي، تتميز أسواق العثيم بالكثير من العروض والتخفيضات على منتجات متنوعة في مراكز تسوق عبد الله العثيم، والتي تنتشر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر من كبرى مراكز التسوق التي تقيم الكثير من التخفيضات بشكل مستمر، منها العروض الأسبوعية إلى جانب الكثير من العروض التي تتخلل الأسبوع، لذا تشهد أسواق العثيم إقبالاً كبيراً من العملاء بشكل يومي، في هذا المقال نتناول معاً أحدث عروض العثيم اليوم الاثنين 22 نوفمبر في صفحة واحدة.

عروض العثيم الاثنين 22 نوفمبر 2021 مهرجان الطازج

كما هو الحال في يوم الاثنين وكما تعودنا دائماً من أسواق عبد الله العثيم، فإن عروض الخضروات والفواكه تصل إلى نصف السعر، مما يتيح للعميل شراء كمية كبيرة من الخضروات والفاكهة تكفيه طوال الأسبوع حتى انتظار العرض التالي، والذي يكون المستفيد منه هو العميل بالدرجة الأولى لشراء اجود المنتجات مقابل أفضل سعر.

من آراء العملاء نجد أن أسواق العثيم رائدة في اختيار العروض المفيدة والاساسية للعميل بأنسب سعر وأجود المنتجات، حيث يجد العملاء ان جودة المنتجات بداخل العروض لا تتغير بل تكون جميع المنتجات طازجة وإنتاج اليوم خاصة الخضروات والفاكهة ومنتجات المخبز.

من العروض التي تجدونها اليوم:

عرض 1+1 وتشمل الكثير من المنتجات مثل البصل والزيتون الأسود وكرنب السلطة والجريب فروت والتمر.

عروض بسعر التكلفة: وتشمل بعض أنواع اللحوم والأفوكادو والتفاح والرمان والموز والبرتقال والخوخ والليمون الفيتنامي والباذنجان، وكذلك بعض منتجات مخابز زود.

عروض وتخفيضات منتجات الأجبان الطازجة والمعلبة وكذلك البهارات.

تخفيضات كبيرة على أسعار بعض الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية مثل قدر الضغط الكهربائي ومحضرة الطعام من ماركات متداولة بالسعودية.

إلى جانب الكثير من التخفيضات الأخرى والعروض التي تجدونها بالفروع وغير معلنة بمجلة العروض أيضاً.

أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة

فيما يلي إليكم أحدث العروض من أسواق العثيم من خلال مجلة العروض الأسبوعية ليوم الاثنين والتي تحتوي على المنتجات الطازجة: