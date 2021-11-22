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انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة طه للأطفال كيدز الجديد 2022 TAHA Kidsعلى النايل سات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تعتبر قناة طه للأطفال من أهم القنوات الموجهة للطفل الصغير الترفيهية التعليمية الدينية والتي تقدم السلوكيات القويمة والدين الحنيف بصورة سلسة للأطفال في الفئة العمرية من 3 سنوات وحتى 14 سنة، وبضبط تردد قناة طه للأطفال كيدز الجديد 2022 على القمر الصناعي النايل سات يمكن بسهولة استقبال القناة والاستمتاع بمحتوياتها المتنوعة الرائعة، وإمتاع الطفل كثيرًا، فيما يلي نقدم لكم تردد قناة طه للأطفال 2022 الجديد وكيفية التثبيت واستقبال القناة.
نبذة عن قناة طه للأطفال
قناة طه للأطفال تقدم باقة من أجمل الأفلام الكرتونية ومسلسلات الكرتون والأناشيد الدينية التي تعلم الطفل تعاليم الإسلام السمحة منها الوضوء والصلاة وغيرها، كما أن أناشيد وأغاني القناة تأتي باللغة العربية الفصحى لترسيخ اللغة العربية في قلوب الأطفال.
كما أن تأتي قناة الأطفال طه مع لوجو القناة الذي يتميز باللون الأصفر مع الخلفية ذات اللون الأحمر، والقناة تساعد على تنشئة الأطفال دينيًا وتربويًا بصورة صحيحة.
ومن أبرز برامج ومسلسلات قناة طه للأطفال:
- لطيف ومضحك.
- بركات الصداقة.
- حلا وسكر.
- سامي ورفاقه.
- آية وقصة.
- كيف حالك.
تردد قناة طه للأطفال كيدز الجديد 2022
بات من السهل على الآباء والأمهات استقبال قناة طه للأطفال عبر القمر الصناعي النايل سات لمتابعة محتويات القناة مجانًا وبدون اشتراك عبر اتباع خطوات التثبيت الآتية:
- الدخول إلى إعدادات القناة ومنها يتم اختيار التثبيت اليدوي.
- ثم اختيار القمر الصناعي النايل سات.
- بعدها اكتب بيانات التردد حيث ضبط التردد على 11602
- ثم اختيار القطبية أفقي، ومعدل الترميز 27500
- يتم اختيار معامل تصحيح الخطأ على 3/4
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