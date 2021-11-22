نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 50% في اكسترا بالسعودية اليوم EXTRA SoUq على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي
عروض اكسترا بالسعودية على الأجهزة الكهربائية اليوم، وفرت اكسترا إلى عملائها مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية كالمكيفات والثلاجات والفريزرات وجميع الأجهزة من ماركات عالمية مشهورة وتتسم جميع الأجهزة بالجودة والكفاءة والخصائص المميزة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم في السطور الآتية أفضل عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية.
أفضل عروض اكسترا بالسعودية اليوم على الأجهزة المنزلية:
توفر اكسترا مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها كلًا من التالي:
- مكيف كلاس برو جداري 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات بارد مع خصم بنسبة 33.35%.
- غسالة توشيبا تعبئة علوية 15 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الأبيض والأسود مع خصم بنسبة 30.3%.
- ثلاجة هاير باب جانب باب 17.8 قدم، 504 لتر متوفرة باللون الرمادي.
- ثلاجة باب جانب باب كلاس برو 19.9 قدم متوفر باللون الفضي.
- تي سي إل مكيف شباك 18000 وحدة.
- جليم غاز موقد 90*60 سم، خمسة عيون استيل.
عروض اكسترا بالسعودية اليوم على المكيفات الجدارية:
توفر اكسترا مجموعة من العروض على مختلف المكيفات الجدارية التي من بينها كلًا من التالي:
- عرض على مكيف كلاس برو جداري 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات مع خصم بنسبة 33.34%.
- عرض على مكيف كلاس برو 22000 جداري توزيع هواء في أربعة اتجاهات.
- مكيف جنرال الكترك 18000 وحدة مع خصم بنسبة 24.24%.
- مكيف هاير جداري 18400 وحدة مع أيونزر فتلر نانو أكوا بارد مع خصم بنسبة 34.38%.
- مكيف كلاس برو جداري 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات بارد وحار.
- مكيف إل جي 18000 وحدة حرارية مع خصم بنسبة 39.21%.
- مكيف كلاس برو جداري 22000 وحدة بارد وحار مع خصم بنسبة 26.46%.
- مكيف ويرلبول جداري 18000 وحدة بارد مع خصم بنسبة 25.73%.
- مكيف جورينيه جداري 22000 وحدة تبريد حار وبارد مع خصم بنسبة 29.73%.
- مكيف كلاس برو جداري 17500 وحدة حار وبارد مع خصم بنسبة 11.53%.
- مكيف جنرال الكترك 22000 وحدة مع خصم بنسبة 25.64%.
- يقدم اكسترا اليوم بالسعودية خصم على مكيف كلاس برو جداري 1800 وحدة إنفيرتر ساخن وبارد بخصم بنسبة حتى 30%.
- مكيف جورينيه جداري 22000 واحدة مع خصم بنسبة 28.57%.
- خصم على مكيف كلاس برو جداري 21000 وحدة إنفيرتر حار وبارد مع خصم بنسبة 6.66%.
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