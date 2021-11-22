شوف تخفيضات 50% في اكسترا بالسعودية اليوم EXTRA SoUq على الأجهزة الكهربائية

عروض اكسترا بالسعودية على الأجهزة الكهربائية اليوم، وفرت اكسترا إلى عملائها مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية كالمكيفات والثلاجات والفريزرات وجميع الأجهزة من ماركات عالمية مشهورة وتتسم جميع الأجهزة بالجودة والكفاءة والخصائص المميزة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم في السطور الآتية أفضل عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية.

أفضل عروض اكسترا بالسعودية اليوم على الأجهزة المنزلية:

توفر اكسترا مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها كلًا من التالي:

مكيف كلاس برو جداري 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات بارد مع خصم بنسبة 33.35%.

غسالة توشيبا تعبئة علوية 15 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الأبيض والأسود مع خصم بنسبة 30.3%.

ثلاجة هاير باب جانب باب 17.8 قدم، 504 لتر متوفرة باللون الرمادي.

ثلاجة باب جانب باب كلاس برو 19.9 قدم متوفر باللون الفضي.

تي سي إل مكيف شباك 18000 وحدة.

جليم غاز موقد 90*60 سم، خمسة عيون استيل.

عروض اكسترا بالسعودية اليوم على المكيفات الجدارية:

توفر اكسترا مجموعة من العروض على مختلف المكيفات الجدارية التي من بينها كلًا من التالي: