نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو على الأثاث وأقوى عروض ساكو اون لاين saco لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفح نشرة عروض ساكو على الأثاث وستجد كل ما تبحث عنه، وبخاصةً جلسات خارجية ساكو، حيث تتنوع الأشكال والخامات، حرصًا على أن يوفر لكم شراء الأثاث الذي تبحثون عنه وبالخامة والشكل واللون الذي تريدونه، وكل ذلك بالإضافة إلى أكبر خصم وأفضل سعر للمنتجات في المملكة العربية السعودية تجدونه في ساكو اون لاين، لذا بادروا بتصفح العروض وشراء ما تريدونه.

عروض ساكو على الأثاث

أصبح الأن بإمكانكم تجهيز المنزل والحدائق بأطقم الجلوس الأنيقة، دون القلق بشأن الأسعار المرتفعة، فأسعار الأثاث في ساكو مخفضة إلى حد كبير، فقط يجب تحديد الخامات المطلوبة سواء كانت معدن، خوص، وبعض أطقم الجلوس تأتي مزودة بإطار من الألومنيوم، وإضافة إلى ذلك تأتي طاولة مع كافة أطقم الجلوس وبنفس الشكل؛ حتى لا تكون هناك حاجة إلى شراء طاولة منفصلة عن طقم الجلوس وتبدو غريبة عند وضعها إلى جانبه.

ساكو طقم جلوس وطاولة لأربعة أشخاص، بسعر 2,699 ريال سعودي.

طقم جلوس للحديقة ذو هيكل معدني، يكفي لعدد 7 أشخاص، مزود بطاولتين، بسعر 3,599 ريال سعودي.

عروض ساكو جلسات خارجية

الجلسات الخارجية التي تكفي بدايةً من 4 أشخاص وحتى 7 أشخاص من أفضل العروض المتاحة حاليًا على موقع ساكو أو في مختلف فروع ساكو السعودية، فيوجد طقم جلوس باللون الرمادي الفاتح ويأتي مع وسائد بنقوشات جميلة، وطاولة ذات سطح من السيراميك الزجاجي، ويتوافر من نفس الشكل جلسة خارجية تكفي ل 6 أشخاص.

ساكو جلسة خارجية بسعر 4,299 ريال سعودي.

طقم جلوس للحديقة باللون الرمادي بسعر 6,499 ريال سعودي.

طاولات طعام ساكو

عروض ساكو لا تنتهي وإليكم تخفيضات كبرى من ساكو على طاولات الطعام، التي يمكن وضعها في الحديقة، واستخدامها للتمتع بتناول الفطور في الهواء الطلق.

طاولة طعام ساكو مع أربعة كراسي بسعر 799 ريال سعودي.

طقم سفرة مكون من 7 قطع (طاولة و6 كراسي) بسعر 5,499 ريال سعودي.

ساكو عروض

ديكورات الحديقة ولوازمها الأن في ساكو السعودية، وهناك تخفيضات أيضًا على أرجوحة ساكو التي سوف تكون متاحة بدايةً من شهر ديسمبر.

مظلة بدون حامل قابلة للسحب، الحجم الصغير بسعر 1499 ريال سعودي، والحجم الأكبر بسعر 1999 ريال سعودي.

كرسي أرجوحة ساكو بسعر 1699 ريال سعودي.

شعلة حديقة مقاس 115 سم، خامة ستانلس ستيل، الشكل الأسطواني منها بسعر 44.75 ريال سعودي.

كانت هذه أحدث العروض الواردة في ساكو السعودية تحت شعار “في الجو الزين كل شىء يزين”، وقدمنا بها تخفيضات ساكو المغرية على الجلسات الخارجية والطاولات، ويمكنكم طلب المنتجات عبر موقع ساكو اون لاين والحصول على خدمة التوصيل المجاني المتاحة على منتجات محددة.