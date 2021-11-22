شوف خصومات بنده اليومية تحطم الأسعار خصم 50% لفترة محدودة

خصومات بنده اليومية، شركة بنده تكون من ضمن الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، كما أنها تم تأسيسها في عام 1970، وافتتح أول فرع بشركة بنده في عاصمة المملكة العربية السعودية وهي مدينة الرياض، وفي عام 1998 اندمجت شركة العزيزية مع بنده لكي يتم تأسيس ما يعرف “شركة العزيزية بنده المتحدة” التي استطاعت أن تحصل على نسبة واسعة بالأسواق المتخصصة في البيع من خلال التجزئة بالمملكة، وفي عام 2014 تم تغيير الاسم التجاري الخاص بها لكي يصير “بنده التي تختص بالتجزئة”.

عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل إلي 60% حتى نهاية الأسبوع

خصومات بنده اليومية

تعتبر شركة بنده من الشركات المتخصصة في السوق التجاري، وذلك لكي يتم بيع كافة المستلزمات الغذائية، ثم انتشرت بصورة كبيرة جدًا حتى أصبحت من ضمن الشركات المشهورة للغاية في هذا المجال عند تواجد الكثير من المجموعات الخاصة بصافولا والتي كانت تمتلكها منذ آخر القرن العشرين حتى هذا اليوم، حيث أن الشركة تحتوي في هذه المدة عن ما يرتفع لمائتي فرعًا يتم توافرهم بثمانية وثلاثون بلدًا بالمملكة العربية السعودية.

عروض بنده السعودية

عروض بنده اليوم سعر الكيلو جرام من المارتديلا البقري السادة أو بالزيتون من النوع حلواني أخوان يكون 39.95 بدلًا من 51.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية مقدار كيلو جرام من اللبنة التركية نوعها السنبلة تكون بسعر 20.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية الجبن الرومي جرين لاند مقدار كيلو جرام يكون بسعر 36.95 بدلًا من 51.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية

خصومات بنده اليوم سعر الكيلو جرام من الجبن الحلومي الشرائح يكون 36.95 بدلًا من 54.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية مقدار الكيلو جرام من الزيتون الأخضر الأردني نوعه الريف يكون بسعر 15.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية زيتون كالاماتا الريف مقدار كيلو جرام تكون بسعر 28.95 بدلًا من 35.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية سعر الكرواسون ميني بالشوكولاتة يكون 13.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية