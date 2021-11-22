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تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على قمر عربسات وقمر نايل سات

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داليا الخالد 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - عادة ما يقوم الكثير من الناس بتتبع التغييرات التي تطرأ على تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد حيث تتمتع القناة بشعبية عارمة في الشرق الأوسط خصوصاً والوطن العربي عموماً، ويكاد لا يخلو بيت فيه طفل إلا ويكون من مُحبي قناة طيور الجنة.

هذا وتُعتبر القناة من أوائل القنوات التي انتشرت كالنار في الهشيم، كونها تقدم محتوى سليم يقوم بتعليم الطفل العادات والأخلاق الحميدة بالإضافة إلى القصص والحكمة والمعلومات العامة البسيطة، ويتم قولبتها في قالب سلس وأسلوب مُمتع، وتقوم إدارة القناة بمواكبات كل جديد كما وتقوم بالبث المباشر عبر شبكة الانترنت.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد

معلومات إضافية عن قنوات طيور الجنة ومالكها

بدأت القناة بثها عام 2008 باللغة العربية بالاعتماد على فريق من الأطفال الأمر الذي لاقى قبولاً كبيراً بين مشاهدي القناة، ولم تلبث القناة أن بدأت بإطلاق قنوات جديدة حيث قامت إدارة القناة بالإعلان عن قنوات ناطقة باللغات التركية والإنكليزية والفرنسية على اليوتيوب، وكان مدير القناة ومالكها خالد مقداد وهو من مواليد الكويت وقد أسس فرقة طيور الجنة عام 1994 في عمان وأصدر العديد من الأناشيد التي تستهدف الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد

وبحال كنتم من متابعي القمر نايل سات يمكنكم استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد عبر التردد التالي:

التردد الاستقطاب معدل الترميز القمر
11632 عمودي 27500 عربسات

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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