نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف سيارات وهدايا متنوعة من أسواق النخبة بالإضافة للعروض الأسبوعية في المقال التالي

سحب على سيارات وهدايا أخرى متنوعة تقدمها أسواق النخبة بالإضافة إلى ما تقدمه باستمرار عروض وخصومات أسبوعية على المنتجات التي تتوفر في متاجرهم شأنهم شأن المتاجر الكبيرة أصحاب الأسماء الكبيرة والسمعة الطيبة، وللحصول على العروض يمكنكم التوجه لأقرب فرع لديكم داخل المملكة، أما عن السحب والهدايا فلها عدة شروط وإرشادات. شروط وضوابط السحب تطرح أسواق النخبة هدايا متنوعة كثيرة لعملائها وسحب على 14 سيارة وللاشتراك في السحب وضمان فرصة للحصول على هدية توجد مجموعة من الشروط.

يستطيع العميل الحصول على قسيمة الاشتراك في المسابقة من داخل أحد فروع الثلاجة العالمية أسواق النخبة.

من خلال قسيمة الاشتراك يقوم العميل بتعبئة بياناته الشخصية وكذلك الإجابة على سؤال المسابقة ثم يضع القسيمة داخل الصندوق المخصص لتلقي المشاركات.

ويحتفظ العميل بكعب الكوبون وهو الجزء الخاص به من هذه القسيمة حتى إجراء السحب.

يتم تلقي المشاركات بداية من يوم 16 نوفمبر 2021م وحتى يوم 31 ديسمبر 2021م.

يمكن لأي شخص الاشتراك في المسابقة وفقًا لشروطها ولا يلزم أن يقوم بالشراء من أسواق النخبة.

على العميل أن يتأكد من تقديم الإجابة الصحيحة عن السؤال حتى تزداد فرصه في الفوز، كذلك التأكد من إدراج الاسم الثلاثي ورقم جوال صحيح للتواصل في حال فوزه.

إذا صادف وتكرر فوز نفس الشخص بأكثر من جائزة تحتسب له الهدية الأولى وهي ما سوف يحصل عليه.

وبالطبع لا يحق لأي موظف في الثلاجة العالمية أو لأي من أقاربه المشاركة في مسابقة أسواق النخبة.

لا يشترط تواجد الفائز أثناء السحب ولكن عليه تقديم كعب الكوبون الذي سبق واحتفظ به أثناء تسلم الجائزة.

وسيتم توزيع الجوائز يوم 16 يناير 2022م. عروض أسواق النخبة الأسبوعية تقدم أسواق النخبة لهذا الأسبوع عروض على منتجات في مختلف الأقسام من بينها عروض على أنواع الزيوت المختلفة.

زيت عافية ذرة 2.9 لتر بسعر 39.95 ريال سعودي بدلًا من 41.98 ريال.

زيت دوار الشمس عافية وزن 2.9 لتر بسعر30.95 ريال بدلًا من 38.53 ريال.

عافية زيت زيتون بكر ممتاز وزن 500 مل بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 20.70 ريال.

وبسعر 11.50 ريال سعودي لنفس زيت الزيتون وزن 250 مل. الوسوم عمر شويل - جدة سيارات وهدايا متنوعة من أسواق النخبة بالإضافة للعروض الأسبوعية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف سيارات وهدايا متنوعة من أسواق النخبة بالإضافة للعروض الأسبوعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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