شوف أجدد عروض المنيع ثلاجات وأجهزة كهربائية بخصومات كبيرة جداً لا تفوتك

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تقدم مجموعة حمد المنيع أقوى عروض المنيع للأجهزة الكهربائية على الثلاجات والدفايات بالإضافة إلى مئات الأصناف من الأجهزة المنزلية. حازت مجموعة المنيع على ثقة العملاء منذ بدايتها كمحل صغير لبيع الأجهزة الكهربية بمدينة الرياض. ومع تزايد طلبات العملاء زادت فروع الشركة في الرياض وجدة وعدة مناطق أخرى بالمملكة. وفي هذا المقال نتناول بعض من العروض المقدمة من المنيع على مجموعة من المنتجات المتوفرة في معارضيها. عروض المنيع للأجهزة الكهربائية خصم بنسبة 58.46% على صانعة الخبز العربي اكسبير بقوة 2600 وات مقاس 45 سم تحكم حراري جرانيت Xp. اشتريها الآن مقابل 270 ريال بدلا من 650 ريال.

اشتري صانعة فشار اكسبير بقوة 1200 وات متوفرة باللون الأحمر واستمتع بخصم 34%. حيث تعرض الآن مقابل 99 ريال بدلا من 149.99 ريال.

احصل على خصم بنسبة 41.54 ريال عند شراء عصارة فاكهة اكسبير بتقنية العصر البطيء 150 وات مقابل 379.99 ريال بدلا من 650 ريال.

مقابل 399 ريال فقط يمكنك الحصول على دفاية اكسبير الصيني 13 ريشة بقوة 2500 واط بدلا من 590 ريال. حيث توفر أسواق حمد المنيع خصم بنسبة 32.37%.

شاشة Tcl سمارت 50 بوصة LED 50T725 4k متوفرة مع خصم بنسبة 22.5% مقابل 2049 ريال بدلا من 2644 ريال حيث يكون مبلغ التوفير 595 ريال.

اشتري شاشة سامسونج 55 بوصة سمارت QLED مقابل 3499 ريال بدلا من 5999 ريال واحصل على نسبة 41.67%. حمد المنيع تقدم الشركة خصومات كبيرة على غسالات الملابس يصل الخصم على غسالة هام تعبئة أمامية 7 كيلو باللون الأبيض إلى 36.89%. تعرض الغسالة بسعر 1199 ريال بدلا من 1900 ريال ليكون مبلغ التوفير حوالي 700 ريال سعودي.

خصم بنسبة 40.1% على مكنسة غسيل اكسبير قوة 800 وات سعة 2.1 لتر معروضة مقابل 599 ريال بدلا من 999.99 ريال فيكون مبلغ الخصم 400.99 ريال.

احصل على خصم بقيمة 7500 ريال عند شراء شاشة سوني 75 بوصة سمارت LED مقابل 5499 ريال بدلا من 12999 ريال. تعرض بنسبة خصم 57.7% واحصل على اشتراك مجاني لمدة اثنى عشر شهرا على شاهد. المنيع ثلاجات ثلاجة اكسبير بلت إن أبيض بابين 8.5 قدم متوفرة مع نسبة خصم 34.11% حيث تعرض مقابل 2899 ريال بدلا من 4400 ريال بمبلغ توفير قدره 1501 ريال.

اشتري ثلاجة اكسبير باب واحد من المنيع 21.1 قدم انفرتر استيل بنسبة خصم 25.02%. تعرض الآن بسعر 3298.99 ريال بدلا من 4400 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أجدد عروض المنيع ثلاجات وأجهزة كهربائية بخصومات كبيرة جداً لا تفوتك - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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