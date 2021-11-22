نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان أسواق العثيم الأضخم منكم وفيكم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان أسواق العثيم منكم وفيكم، بمناسبة مرور 65 سنة على إنشاء فروع أسواق العثيم بالسعودية أعلنت عن بدء عروضها الأضخم والأفضل على الإطلاق لجميع العملاء، والتي تشمل عدد كبير من المنتجات الرائعة والمختلفة التي تحمل العلامة التجارية المميزة أسواق العثيم، حيث تهتم بتقديم كل ما يحتاج إليه العميل بأسعار بسيطة لا تكلفه الكثير وذلك على جميع المنتجات، وتقدم الشركة بتلك المناسبة مجموعة من أضخم العروض على المنتجات والسلع الغذائية والاحتياجات المنزلية بجميع فروعها الموجودة بالسعودية.

عروض العثيم منكم وفيكم بمناسبة 65 سنة

أعلنت أسواق العثيم عن بدء عروضها الأضخم هذا العام والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي أي حوالي ثمانية أسابيع على كافة المنتجات والسلع المتاحة بالأسواق التي تتواجد بجميع مناطق السعودية في عدد 265 فرع، حيث أن أسواق العثيم تحتل المرتبة رقم اثنان من حيث تقديم المنتجات الأفضل للعملاء.

وبهذا المهرجان يقم تقديم الكثير من الجوائز والهدايا التي تصل قيمتها إلى ملايين الريالات، حيث تقوم الشركة بذلك من أجل دعمها للعملاء لأنهم هم السبب في الوصول إلى ما آلت إليه أسواق العثيم من 65 سنة مذ كان متجرًا صغيرًا في صلة القمصان، ولهذا سيتم توفير الآلاف من الهدايا لتعبر لهم عن امتنانها وشكرها طوال مسيرتها تلك الفترة.

كما وتسمح الشركة للعملاء بأن يقوموا بالمشاركة في السحب وذلك من خلال تطبيق برنامج الولاء المتوافر على كافة الأجهزة الذكية ويمكن تنزيله بسهولة من جوجل بلاي، فبعد تحميل التطبيق والتفعيل الفوري له يمكن للعميل الاشتراك في السحب بكل سهولة ولكي يبدأوا في الاستفادة من من عروض أسواق العثيم التنافسية الضخمة في الفترة الحالية.

عروض أسواق العثيم بالسعودية

والجدير بالذكر أن أسواق عبدالله العثيم تسعى طوال الوقت إلى توفير جميع منتجات العملاء من منتجات غذائية وأساسية للمنزل لا غنى عنها، وبأسعار تنافسية بجميع فروعها الموجودة بالسعودية، لهذا السبب تم تصنيف أسواق العثيم كواحدة من الشركات السعودية التجارية الأفضل والتي تحتل المرتبة رقم 24 على مستوى شركات السعودية التجارية الأخرى، أما عن المستوى العالمي فهي رقم 65 من بين 100 متجر آخر.