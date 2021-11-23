شوف “الجمعة البيضاء قربت” أجدد عروض بنده الأسبوعية Panda Offers وخصومات تصل لـ 50%

نقدم لكم أجدد عروض بنده الأسبوعية Panda Offers حيث أن شركة بنده هي شركة سعودية للمنتجات الغذائية وتأتي في المرتبة الأولى بين الشركات الغذائية وتقيم الكثير من العروض على منتجاتها وتقوم ببيعها بأسعار منخفضة، حيث جعل ذلك توافد الكثير من المواطنين إليها وحدوث التزاحم على منتجاتها وقد أطلق أسمها على المحلات التجارية الكبرى وعرفت باسم هايبر بنده ، وكذلك المحلات الصغيرة للماركت ونستطيع من خلال هذا المقال أن نستعرض لكم أهم التفاصيل عن بنده وأهم العروض الخاصة بها.

أجدد عروض بنده الأسبوعية Panda Offers

لقد تم أقامت عروض لبنده منذ اواخر أكتوبر وممتدة حتى هذا الشهر واتجه الكثير من العملاء إليها وذلك حتى يستطيعوا شراء ما يريدون من سلع بأسعار مخفضة، وعملت الشركة على تقديم كافة الخدمات لمواطنيها فقد اقامت موقع خاص بها على الإنترنت لعرض منتجاتها من خلاله وأصبح لها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ليقوم العملاء بالتصفح عليها دون عناء.

استطاعت أن توفر خدمة الشحن والتوصيل إلى المنازل وخصصت سيارات لذلك وساعد ذلك المواطنين كثيرا في ظل أزمة كرونا وعدم الخروج من المناول، ويوجد لها فروع في كل مكان في العالم وفي الوطن العربي مثل مصر والكويت حيث يوجد لها 400 فرع في كل مكان، ويوجد بها عروض وتخفيضات على جميع السلع الاساسية مثل ( الجبن، الألبان، الأرز، المكرونة، العصائر، الخضروات، الفاكهة، اللحوم بأنواعها البيضاء والحمراء، الأسماك).

تخفيضات بنده على السلع الأساسية

لم يقتصر البيع في هايبر بنده على السلع الغذائية فقط وانما وجدت أيضا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تباع بها وبأسعار مخفضة جدا إلى جانب وجود عروض عليها وسوف نتحدث عن عروض بنده خلال السطور القادمة.