شوف “هنا” أجدد تخفيضات وعروض اكسترا في السعودية لشهر نوفمبر 2021 وتبقي أيام قليلة على الجمعة البيضاء

نقدم لكم أجدد تخفيضات وعروض اكسترا في السعودية حيث عرفت شركة اكسترا منذ ظهورها في السعودية بمدى جهدها العظيم في خدمة عملائها وتقديم كافة الخدمات والعروض لهم ، وهي متخصصة في أنتاج الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، وتقوم ببيعها بأسعار خيالية وتقيم تخفيضات وعروض على جميع أجهزتها تصل تخفيضها إلى نسب كبيرة تتعدى ال 50% على أجهزتها ونستعرض لكم من خلال هذا المقال عن أهم العروض عن اكسترا.

أجدد تخفيضات وعروض اكسترا في السعودية

قدمت الشركة تخفيضات على منتجاتها من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وذلك لخدمة عملائها ، ووفرت أيضا لهم خدمة التوصيل للمنازل، وسوف نوضح لكم بعض الأسعار على هذه المنتجات:

تلفون سامسونج جالكسي إس ٢١ بلس مساحة 128 جيجا تقنية G5 لونه أسود، وخصم يرجع إلى 17% ويباع بسعر ٣٢٩٩ ريال سعودي .

لونه أسود، وخصم يرجع إلى 17% ويباع بسعر ٣٢٩٩ ريال سعودي آبل أيفون 12، تقنية G5 لونة بنفسجي عليه خصم يصل إلى ٢٣ % ليباع بسعر ٢٨٩٩ ريال سعودي .

ريال سعودي . تليفزيون 65 بوصة Lg يتميز بجودة عالية ووضوح تصل التخفيضات عليه إلى 63 % ليباع بسعر 7699 ريال سعودي.

يتميز بجودة عالية ووضوح تصل التخفيضات عليه ليباع بسعر 7699 ريال سعودي. كلاس برو تلفزيون 65 بوصة عالي الوضوح وذات جودة عالية، يوجد عليه خصم 50% ليكون ثمنه ٢١٩٩ريال سعودي.

تكيف كلاس برو 18000 وحده ، يوزع الهواء من 4 اتجاهات يوجد عليه خصم 37% ، ويصبح سعره 1699 ريال سعودي.

ال جي مكيف شباك نوعه فريش 18700 وحدة ، يوجد عليه خصم 22% ليصبح ثمنه 1399 ريال سعودي.

تخفيض على سعر المكنسة نوعها برنسيس بدون أكياس تباع بسعر 89 ريال سعودي.

تنزيل على سعر الغسالة كلاس برو وزن 8 كيلو تعبئة أمامية تباع بسعر 799 ريال سعودي.

شركة اكسترا في السعودية