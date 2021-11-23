نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “هنا” أجدد تخفيضات وعروض اكسترا في السعودية لشهر نوفمبر 2021 وتبقي أيام قليلة على الجمعة البيضاء في المقال التالي
نقدم لكم أجدد تخفيضات وعروض اكسترا في السعودية حيث عرفت شركة اكسترا منذ ظهورها في السعودية بمدى جهدها العظيم في خدمة عملائها وتقديم كافة الخدمات والعروض لهم ، وهي متخصصة في أنتاج الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، وتقوم ببيعها بأسعار خيالية وتقيم تخفيضات وعروض على جميع أجهزتها تصل تخفيضها إلى نسب كبيرة تتعدى ال 50% على أجهزتها ونستعرض لكم من خلال هذا المقال عن أهم العروض عن اكسترا.
أجدد تخفيضات وعروض اكسترا في السعودية
قدمت الشركة تخفيضات على منتجاتها من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وذلك لخدمة عملائها ، ووفرت أيضا لهم خدمة التوصيل للمنازل، وسوف نوضح لكم بعض الأسعار على هذه المنتجات:
- تلفون سامسونج جالكسي إس ٢١ بلس مساحة 128 جيجا تقنية G5 لونه أسود، وخصم يرجع إلى 17% ويباع بسعر ٣٢٩٩ ريال سعودي.
- آبل أيفون 12، تقنية G5 لونة بنفسجي عليه خصم يصل إلى ٢٣ % ليباع بسعر ٢٨٩٩ ريال سعودي .
- تليفزيون 65 بوصة Lg يتميز بجودة عالية ووضوح تصل التخفيضات عليه إلى 63 % ليباع بسعر 7699 ريال سعودي.
- كلاس برو تلفزيون 65 بوصة عالي الوضوح وذات جودة عالية، يوجد عليه خصم 50% ليكون ثمنه ٢١٩٩ريال سعودي.
- تكيف كلاس برو 18000 وحده ، يوزع الهواء من 4 اتجاهات يوجد عليه خصم 37% ، ويصبح سعره 1699 ريال سعودي.
- ال جي مكيف شباك نوعه فريش 18700 وحدة ، يوجد عليه خصم 22% ليصبح ثمنه 1399 ريال سعودي.
- تخفيض على سعر المكنسة نوعها برنسيس بدون أكياس تباع بسعر 89 ريال سعودي.
- تنزيل على سعر الغسالة كلاس برو وزن 8 كيلو تعبئة أمامية تباع بسعر 799 ريال سعودي.
شركة اكسترا في السعودية
- شركة اكسترا السعودية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية من أفضل الشركات الموجودة بالسعودية، فهي تقوم بإنتاج أفضل الأجهزة ذات الجودة الفائقة والماركات المشهورة من (ال جي، سامسونج، توشيبا، وايت بوينت الإيطالية، وغيرهم)
- تقوم الشركة ببيع منتجاتها بأسعار تتناسب مع الجميع أضافة إلى ذلك التخفيضات التي تقيمها والعروض والهدايا القيمة لعملائها مما أدى إلى شهرتها في وقت قصير بين الشركات.
- عملت الشركة على خدمة عملائها بكل الطرق والسبل فعملت موقع لها على الإنترنت حيث يستطيع العملاء من خلاله الشراء ما يريدونه من الأجهزة.
- استطاعت الشركة أن تقوم بعمل مجلة لها يستطيع العملاء من خلالها الاطلاع على الأجهزة واسعارها والعروض التي تقام دون الذهاب إلى أي مكان، فعملت على نشرها على الموقع الخاص بها.
- تميزت الشركة بالبيع بالتجزئة وليست الأجهزة الكهربائية فقط وأنما الأجهزة الإلكترونية أيضا من التلفونات بأنواعها ، اللاب توب، السماعات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف “هنا” أجدد تخفيضات وعروض اكسترا في السعودية لشهر نوفمبر 2021 وتبقي أيام قليلة على الجمعة البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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