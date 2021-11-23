شوف عروض وأسعار خيالية في بنده السعودية على جميع المنتجات في الجمعة البيضاء

يعتبر هايبر بنده واحد من أفضل المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى جميع عملائها مختلف العروض والخصومات على مختلف المنتجات، فالأسعار هي أهم أمر يبحث عنه الجميع ولكن من خلال التعامل مع بنده فلا داعي للقلق فحرصت على أن توفر إلى عملائها منتجات بأقل سعر وإليكم في المقال التالي أفضل المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل بنده.

عروض هايبر بنده في الجمعة البيضاء

توفر بنده إلى عملائها مجموعة من الخصومات والتخفيضات التي تزيد نسبتها عن 50%، ويشمل المتجر مختلف المنتجات الغذائية التي من بينها كلًا من التالي” خلاط مع مطحنة من كينوود Kenwood Blender ويشمل العرض أيضًا على قطاعة كينوود وكذلك غلاية كهربائية كينوود Kenwood Kettle وغلاية كهربائية من جيباس Geepas Kettle و طقم حافظات سيلو Cello Super-Hotpots مع توصيلة كهرباء من كولين Koolen Extension Socket وفحم الحمراء سريع الاشتعال بالإضافة إلى قدر ضغط ألومنيوم من السيف Al Saif Aluminum Cooker ومقلاة السيف فيترو Vetro fry، يحتوي العرض أيضًا على كريم صبغ الشعر من كوليستون Koleston Hair Color Creme فوط صحية ماكسي عادية بالأجنحة كوتكس Kotex Maxi Pads بالإضافة إلى مرهم فيكس فابورابvicks Vaporub.

عروض هايبر بنده السعودية

يشمل المتجر على مختلف المنتجات الأخرى وهي صابون سائل لليدين من روزيت Rozzet Liquid Hand Wash كما يحتوي مزيل لمكياج اليعون بمفعول مضاعف نيفيا Nivea Eye Make-up Remover Double Effect يحتوي العرض أيضًا على لوشن للجسم من نيفيا بالإضافة إلى مزيل رائحة العرق من نيفيا للرجال وكذلك النساء وبخاخ مزيل رائحة العرق للنساء و الرجال من نيفيا، كريم للنهار ناتشرال وايت أو سائل تفتيح البشرة للنهار اولاي Olay Natural White Day Cream مع حليب للأطفال

خصومات هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

يشمل العرض أيضًا على لامبويستون بطاطس للقلي مع العملاق الأخضر خضار مشكل، جالكسي كيك الفانيلا أو الشوكولاتة ويحتوي أيضًا على مونتانا ملوخية مع أمريكانا فيليه سمك ابيض، السنبلة فاصوليا خضراء أو بازيلاء أو جزر أو خضروات مشكلة.