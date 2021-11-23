شوف خصومات اكسترا بالسعودية اليوم 50% على الجوالات

عروض اكسترا على الجوالات في السعودية، توفر اكسترا إلى عملائها مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة التي من بينها هواتف المحمول، فتوفر اكسترا باقة من العروض والخصومات على أفضل أنواع الهواتف من الماركات العالمية كآبل وأوبو وريل مي وغيرهم الكثير من الهواتف ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أبرز الهواتف التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا.

عروض اكسترا على هواتف المحمول:

كما ذكرنا إليكم من قبل أن اكسترا توفر إلى عملائها مجموعة من العروض والتخفيضات على مختلف هواتف المحمول التي من بينها آبل وإليكم في السطور الآتية أبرز الهواتف التي يتوفر العرض:

هاتف آبل أيفون 12 برو 5 جي، مع مساحة 512 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق.

هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الوردي.

هاتف آبل أيفون 11، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأسود مع خصم بنسبة 14.89%.

هاتف آبل أيفون 13 ميني 5 جي مع مساحة 512 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

هاتف آبل أيفون 13 ميني، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأحمر.

هاتف آبل أيفون 13 ميني 5 جي مع مساحة 512 جيجا بايت متوفر بلون سماء الليل.

هاتف آبل أيفون 12 ميني 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الأحمر.

عروض اكسترا على هاتف سامسونج في المملكة العربية السعودية:

وفرت اكسترا إلى عملائها مجموعة من الخصومات على مختلف الأجهزة التي من بينها هواتف السامسونج: