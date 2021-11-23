شوف عروض بنده الأسبوعية عروض الشتاء لن تتكرر 30% خصم حقيقي

عروض بنده الأسبوعية، يقوم هايبر بنده بتسويق المنتجات الغذائية إلى جميع جهات المملكة العربية السعودية، كما يمنح الهايبر الأصناف التي تحتوي على الجودة المرتفعة بسعر يتناسب مع الكثير من الأفراد السعوديين وأيضًا المواطنين المتواجدين بالسعودية، حيث أن الشركة قد حصلت على العديد من الجوائز أثناء التاريخ الخاص بها ومن هذه الجوائز هي، الجائزة السعودية المتخصصة بالمسؤولية الاجتماعية في سنة 2013، وكذلك أفضل وأحسن علامة تجارية في كافة آسيا سنة 2011.

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عروض بنده الأسبوعية

سوق بنده يعتبر من إحدى الأسواق الشهيرة جدًا بالمملكة العربية السعودية، حيث أن السوق يقوم بخدمة من الممكن أن يتم وصولها لأكثر من مائة وستون ألف عميل بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن الهايبر يعد من إحدى رواد القطاع الضرورية المتخصصة في مجال التجزئة كما تتضمن على السجل التجاري الذي يرجع إلى التاريخ الخاص بها عام 1978، كما يتواجد الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية في الهايبر.

عروض بنده السعودية

تنزيلات بنده الأسبوعية 8 قطع من الساندويتش الصامولي من النوع هيرفي للكيس الواحد يكون بسعر 2.95 بدلًا من 3.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية 3 قطع من جامبو بالسمسم من النوع هيرفي يكون بسعر 2.95 بدلًا من 3.75 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم 400 جرام من الجبن الشرائح نوعها برايد يكون سعرها 9.95 بدلًا من 17.25 ريال سعودي.

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عروض بنده الشهرية 3 + 1 من المياه نوعها تانيا مقدار 24 * 330 مل يكون بسعر 32.85 بدلًا من 43.80 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 340 جرام من الكاتشب من النوع ماندير 2 + 1 يكون بسعر 11.50 بدلًا من 15.80 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية 2 + 1 من المايونيز نوعه مازولا مقدار 340 مل يكون بسعر 23.90 بدلًا من 35.85 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية فحم الشرقية مقدار 4 كيلو جرام يكون بسعر 28 بدلًا من 37 ريال سعودي.

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