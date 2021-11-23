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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده تصل ل 70% black friday لمدة 5 أيام فقط تسوق الآن في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يقدم سوق بنده الخصومات الكبيرة والعروض القوية والرائعة جدًا بإستمرار، كما أن السوق يقوم بإعطاء تلك العروض والخصومات سواء كانت كل أسبوع أو عروض وخصومات أخرى كل يوم، حيث يأتي إلى زيارة سوق بنده نحو مائة وعشرون ألف عميل لكي يقوموا بشراء المنتجات التي يتطلبونها، حيث يتواجد العديد من المستحضرات الغذائية وأيضًا الغير غذائية في متاجر بنده.
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عروض بنده السعودية
خصومات بنده من إحدى أشهر وأكبر الأسواق التي يتم تواجده بالمملكة العربية السعودية، حيث أن السوق يعمل على خدمة يمكن وصولها حوالي أكثر من مائة وستة مليون عميل يكون متواجدين بجمهورية مصر العربية وكذلك المملكة العربية السعودية.
كما يعتبر سوق بنده من رواد القطاعات الهامة والضرورية التي تختص في التجزئة، حيث يتضمن على سجل عريق وكبير يرجع لعام 1978، حيث أن عمل الهايبر الخاص به يكون تحت قطاع التجزئة في صافولا الذي يعد من أهم القطاعات بالشركة.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على سعر الكرتون من الدجاج نوعه ساديا 10 * 900 جرام تكون 122.95 بدلًا من 147.95 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم ثلاث قطع من ناجت الدجاج نوعها أمريكانا العادي أو الحار حجم 270 جرام تكون بسعر 19.95 بدلًا من 37.50 ريال سعودي.
- خصومات بنده اثنان كيلو جرام من صدور الدجاج الطرية من النوع ساديا سعرها يكون 42.95 بدلًا من 58.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده 1344 كيلو من برجر الدجاج أو من برجر البهارات العربية نوعها أمريكانا تكون بسعر 24.95 بدلًا من 41.95 ريال سعودي.
- الأرز البنجاني من النوع تاج المحل مقدار خمسة كيلو جرام تكون بسعر 28.95 بدلًا من 43.95 ريال سعودي.
- 2 * 1.5 لتر من زيت دوار الشمس نوعه نور للعبوة الترويجية تكون بسعر 23.95 بدلًا من 43.95 ريال سعودي.
- 1 + 1 من السائل الخاص بغسيل الصحون حجم واحد لتر يكون بسعر 12.25 بدلًا من 24.50 ريال سعودي.
- مسحوق الغسيل المركز من النوع تايد حجم 2.5 أو 2.25 كيلو جرام يكون بسعر 19.50 بدلًا من 38.50 ريال سعودي.
- 940 جرام من المايونيز نوعه هاينز يكون بسعر 10 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
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