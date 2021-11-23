نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات جديدة بنصف الثمن من هايبر بنده ضمن عروض البلاك فرايدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات جديدة بنصف الثمن من هايبر بنده ضمن عروض البلاك فرايدي، يُعد هايبر بنده أحد المتاجر العملاقة بالمملكة والتي تشتهر دائماً بتقديم تخفيضات أسبوعية متنوعة، كما تشتهر أيضاً بعروض البلاك فرايدي والخصومات التي تتزامن مع اقتراب نهاية العام الميلادي. ومع دخول الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر أعلنت مجموعة معارض هايبر بنده عن تخفيضات جديدة على الأجهزة الكهربية، حيث نقدم لكم اليوم أبرز العروض المتوفرة وتخفيضات تصل إلى نصف الثمن بمناسبة البلاك فرايدي من هايبر بنده السعودية.

عروض البلاك فرايدي هايبر بنده

نبدأ عروض بنده الجديدة لهذا الأسبوع مع ثلاجة مننوع جيباز 8 قدم باللون الفضي بسعر 999 ريال، كما يتوفر الحجم الأكبر منها بنفس اللون بسعر 1299 ريال. تتوفر أيضاً ثلاجة 12 قدم من جيباز باللون الفضي بسعر 1799 ريال، وتتوفر ثلاجة كبيرة من نفس النوع مع شاشة دجيتال و2 باب بسعر 3199 ريال فقط، وكذلك ثلاجة غرفة المكتب جيباز 6 قدم باللون الفضي بسعر 679 ريال. تتوفر أيضاً ضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربية غسالة فل أوتوماتيك كليكون، وهي باللون الأبيض سعة 7 كيلو وتُعبأ من الأعلى ويبلغ سعرها 1225 ريال، كما تتوفر غسالة جيباز نصف أوتوماتيك تُعبأ من الأعلى 7 كيلو بسعر 549 ريال فقط.

يتوفر أيضاً داخل عروض البلاك فرايدي من هايبر بنده عجان كولين 600 وات بسعر 305 ريال، كما يتوفر الفرن الكهربائي من جيباز باللون الأسود ومقدمة زجاج سعة 60 لتر بسعر 399 ريال، وتتوفر قلاية تيفال بدون زيت بسعر 459 ريال ومن نوع فليبس بدون زيت بسعر 339 ريال. كما تضمنت تخفيضات بنده على الأجهزة حلة ضغط كهربائية كولين بسعر 250 ريال فقط، وهاند بليندر كليكون 350 واط بسعر 99 ريال، ويتوفر عجان كهربائي مع الوعاء من اي تي سي بسعر 129 ريال ضمان 3 سنوات.

أحدث تخفيضات بنده السعودية

تضمنت عروض بنده الجديدة أيضاً مفرمة الخضار من اي تي سي بسعر 85 ريال وضمان ثلاث سنوات، ويتوفر عرض خاص ضمن تخفيضات نهاية العام على مفرمة الخضار كولين 400 وات بسعر 55 ريال. كما يتوفر خلاط كهربائي كليكون 350 وات بسعر 89 ريال، ويتوفر عرض مميز على خلاط ومحضر طعام اوكارينا 500 وات بسعر 255 ريال، إلى جانب عجان من نوع إيريت 600 وات بسعر 249 ريال. وتضمنت تخفيضات البلاك فرايدي أيضاً جهاز صناعة السندوتشات من نوع اي تي سي بسعر 149 ريال، ومحضر الطعام من نوع كينوود 800 وات بسعر 215 ريال في واحد من أقوى عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع.