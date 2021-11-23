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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا شهر نوفمبر أقوي التخفيضات تصل ل65% ألحق عروض البلاك فرايداي في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، تعتبر شركة اكسترا من إحدى الشركات المساهمة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الشركة قد استمرت في قيامها بطرح وتقديم أكبر العروض وأيضًا معها الخصومات القوية والرائعة جدًا، وكذلك فأن شركة اكسترا تحرص جدًا من أجل تقديم تلك الخصومات والعروض، وهي من الشركات المتخصصة في مجال البيع لجميع الإلكترونيات من خلال التجزئة والأجهزة المنزلية، ويتوافر في المملكة العربية حوالي 42 فرعًا للشركة.
تنزيلات اكسترا اليوم خصومات وتخفيضات تصل ل 50% عروض بلاك فرايداي
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا على تقديم الكثير من العلامات التجارية الرائدة في كافة جهات العالم، وأيضًا تقوم شركة أكسترا بتقديم العديد من المستحضرات والمنتجات التي يتطلبها كافة الأفراد على سبيل المثال، الأجهزة المنزلية وهواتف الجوال وشاشات التلفزيون والكاميرا وأجهزة الكمبيوتر.
وكذلك مستلزمات الوقاية الشخصية وغيرها من المستلزمات المتواجدة في الشركة، كما أن كل هذه المنتجات تتضمن على خاصية بعد البيع وكذلك معها ضمان لفترة كبيرة.
تخفيضات اكسترا الأسبوعية
- تنزيلات اكسترا على هاتف من النوع لينوفو تيلو جامز ليجن سعة 256 جيجابايت 5 جي رام باللون الأزرق يكون بسعر 1999 بدلًا من 3499 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم هاتف نوعه هونر 50 سعة 128 جيجا بايت 5 جي رام يكون باللون الأخضر سعره 1499 بدلًا من 2199 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا شاشة التليفزيون حجم 55 بوصة من النوع تي سي ال عالية الدقة تكون بسعر 1999 بدلًا من 2759 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا شاشة التليفزيون حجمها 85 بوصة من النوع سوني تدعم الأندرويد وعالية الدقة والوضوح سعرها يكون 8999 بدلًا من 17999 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع كلاس برو 18000 وحدة يقوم بتوزيع الهواء في أربعة نواحي بارد يكون بسعر 1699 بدلًا من 2699 ريال سعودي.
- المكيف الشباك نوعه جري 18000 وحدة بارد فقط يكون سعره 1299 بدلًا من 1599 ريال سعودي.
- غسالة التعبئة العلوية من النوع توشيبا تدعم حتى ثمانية برامج، تحمل حمولة عشرة كيلو جرام تكون باللون الفضي بسعر 1699 بدلًا من 2799 ريال سعودي.
- الثلاجة من النوع سامسونج حجم 16 قدم تكون بسعر 2499 بدلًا من 4999 ريال سعودي.
- سعر الكمبيوتر المكتبي من النوع لينوفو آيديا سنتر 3 سعته 512 جيجا بايت حجم 23.8 بوصة يدعم الجيل الخامس باللون الأسود سعره يكون 3199 بدلًا من 3749 ريال سعودي.
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