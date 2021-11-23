مع خدمة ستاكري استغل عروض البلاك فرايداي من المواقع المشهورة والشحن مجانا

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محمد سياف - ابو ظبي - مع اقتراب البلاك فرايداي، يتسارع محبوا الشراء من الانترنت المنتظرون طيلة السنة لشراء حاجياتهم الإلكترونية خاصة أو منتجات أخرى بأسعار منخفضة، ليصطدموا بأسعار الشحن الدولي الجنونية. في هذا المقال بإذن الله نقدم لكم خدمة ستاكري التي ستحل مشكلة أسعار الشحن المرتفعة من المواقع الأمريكية، وتجعلك تستفيد بشكل سليم من تخفيضات هذه الفترة. ما هي مميزات خدمة ستاكري طريقة التسجيل في الخدمة سهلة، يكفي أن تكتب على محرك البحث عبارة “التسجيل في خدمة ستاكري” وتتم التسجيل بالطريقة الإعتيادية.

الخدمة لا تفرض اشتراكا مدفوعا من أجل التسجيل، مما يحسب نقطة إيجابية لها. كما تتيح الموقع باللغة العربية لكي لا يواجه المستخدم العربي صعوبة في التعرف على أقسام الموقع.

بعد التسجيل مباشرة سوف يكون لك عنوان خاص في أمريكا، ويمكنك أن ترسل إليه كل مشترياتك وشحناتك، وسيتم اشعارك حال وصولها.

بعدها يبقى الخيار لك، سواء أردت أن يتم إرسالها لك مباشرة، أو يتم الإحتفاظ بها في أمريكا حتى وصول شحنة أخرى، لتتوصل بكل الشحنات دفعة واحدة.

أفضل نقطة إيجابية في خدمة ستاكري، هي قابلية تخزين الشحنات في مخزن الشركة في أمريكا لمدة خمسة وأربعين يوما مجانا دون مصاريف إضافية. وهذا أمر غير موجود في خدمات مشابهة.

لست مطالب بدفع الضرائب بأمريكا، عكس خدمة “شوب اند شيب” على سبيل المثال التي تطالب المشتري بدفع تسعة بالمئة ضريبة شراء. وطبعا من البديهي أن الخدمة أفضل وأوفر بكثير من الشحن الدولي المتاح عبر المواقع الأمريكية كأمازون وايباي.

مع ستاكري يمكن أن توفر حتى 80 بالمائة من ثمن الشحن. وإذا واجهتك مشاكل أو صعوبات مع الشحن، أو كانت لديك أي تساؤلات يمكنك مراسلة فريق خدمة العملاء المتخصص والخبير في كل ما يتعلق بالشحن وسيعملون جاهدين لحل مشاكلك والإجابة على تساؤلك.

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